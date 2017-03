ABŞ prezidenti Donald Trampın milli təhlükəsizlik müşaviri vəzifəsinə təyinatı elan etməsi ilə hazırkı və sabiq təhlükəsizlik rəsmiləri rahatlıqla nəfəs aldı. Lakin bir çoxları ehtiyatlı nikbinlik nümayiş etdirdi.

Leytenant-general H.R, Makmasterlə çalışanlar Tramp administrasiyasının bu seçimlə sağlam addım atdığını düşünür.

McMaster çevik komanda vermək, ğzündən yüksək səviyyəli rəhbərliyindən çəkinmədən ziddiyyətli variantları mükəmməl bir siyasət rekomendasiyalarına çevirmək qabiliyyətinə sahib olan bir şəxsiyyət kimi tanınır.

“O, strateji düşüncəyə malik, qərar vermək iqtidarında olan və hər işi doğru yoldan görən bir insandır ” - deyə sabiq kəşfiyyat zabiti Maykl Pregent bildirib.

Bundan sonra onun işi səriştəsi və qabiliyyətləri ilə prezidentin qulağı olmaqdır. Bu Makmaster üçün Ağ Evin Pentaqonla İŞİD-in məhvinə dair planların müzakirəsinə başlaması ilə bir sınaq mahiyyəti daşıyacaq.

İŞİD əleyhinə plan

Müdafiə rəsmilərinin bildirdiyinə görə, Ağ Ev və daha sonra dövlət katibi Cim Mattisə təqdim edilən plan ilkin bir sənəddir.

“Bu, daha geniş müzakirələr üçün iş cədvəlidir” - deyə Pentaqonun sözçüsü Ceff Devis müxbirlərə bildirib. O, planın həyata keçirilməsi üçün bəzi detallar üzərində işləniləcəyini deyib.

Pentaqon rəsmiləri planın ilkin mərhələ olduğunu desə də burada hərbi əməliyyatlardan əlavə daha geniş variatnlara yer verildiyini bildirir.

“Bu, İŞİD-in tez bir zamanda məhvini nəzərdə tutan plandır. Burada qlobal səviyyədə bütün vasitələrdən istifadə öz əkdsini tapıb. Diplomatiya ən əsas vasitədir ” Devis bildirib.

How such a plan will fare with Trump, who has said he wants to “totally obliterate” IS, remains to be seen. And the plan’s reliance on diplomacy in addition to military might could signal a potential flashpoint, especially after the administration announced its intent to cut the State Department and foreign assistance budgets by at least 30 percent.