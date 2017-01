ABŞ-ın cənub-şərq ştatlarında kəskin hava şəraiti mövcuddur

ABŞ-ın cənub-şərqində kəskin hava şəraiti nəticəsində Alabama ştatında dörd nəfər həyatını itirib.

Ştatın fövqəladə hallar üzrə rəsmiləri dörd nəfərin Rehobet şəhərində evlərinin üzərinə ağacın düşməsi nəticəsində həlak olduğunu bildirib.

Milli Hava Xidməti Luiziana ştatından Florida ştatınadək tornado və bu bölgədə başqa bir neçə ştatda mümkün daşqınlar barədə xəbərdarlıq edib.

Güclü küləklər nəticəsində Meksika Körfəzi boyu bir neçə ştatda elektrik naqillərinin sıradan çıxması on minlərlə insanın işıqsız qalmasına səbəb olub.

