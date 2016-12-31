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Amerika icmalı

Amerika icmalı

Amerika icmalı
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Bu həftə "Amerika icmalı"nda~İlin yekunları~Azərbaycanın keçmiş baş naziri Pənah Hüseyn ilin iqtisadi yekunlarından danışır~ Güneyli fəal Babək Çələbiyanlı Güney Azərbaycanda əsas hadisələr haqda~ABŞ seçkiləri:Trampın qələbəsi~Obamanın siyasi irsi~Melaniya Trampın doğma Sevnitsa şəhəri

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