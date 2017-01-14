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Amerika icmalı

Amerika icmalı

Amerika icmalı
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Bu həftə "Amerika icmalı"nda~"Siyasi məhuslarsız Azərbaycan" alyansının rəhbəri Oqtay Gülalıyevlə müsahibə~Obamanın Amerika xalqına vida mesajı~Trampın ilk mətbuat konfransı~Yeni administrasiyanın xarici siyasət prioritetləri~Exxon-Rusiya əlaqələri~Vaşinqton inaqurasiyaya hazırlaşır

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