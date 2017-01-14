Amerika icmalı
Amerika icmalı
Bu həftə "Amerika icmalı"nda~"Siyasi məhuslarsız Azərbaycan" alyansının rəhbəri Oqtay Gülalıyevlə müsahibə~Obamanın Amerika xalqına vida mesajı~Trampın ilk mətbuat konfransı~Yeni administrasiyanın xarici siyasət prioritetləri~Exxon-Rusiya əlaqələri~Vaşinqton inaqurasiyaya hazırlaşır
Episodes
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Yanvar 14, 2017
Amerika icmalı
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Yanvar 07, 2017
Amerika icmalı
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Dekabr 31, 2016
Amerika icmalı
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Dekabr 24, 2016
Amerika icmalı
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Dekabr 17, 2016
Amerika icmalı
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Dekabr 10, 2016
Amerika icmalı
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