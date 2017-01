Elin Süeymanov: ABŞ-ın 8 ildə apardığı xarici siyasət bir çox müttəfiqlərini məyus edib

Yanvarın 17-də Dövlət Departamentində ABŞ-ın yeni administrasiyasından xarici siyasət gözləntilərə dair konfrans keçirilib.

Amerika Xarici Siyasi Xidməti Assosiasiyası (The Associates of the American Foreign Service Worldwide) tərəfindən təşkil edilmiş konfransın əsas məqsədi Vaşinqtonda akkreditə olunmuş diplomat və ekspertlərin iştirakı ilə məsələ üzrə fikir mübadiləsinin aparılması olub.

Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinin məlumatına görə, tədbirdə natiq qismində Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri Elin Süleymanov, Sinqapurun ABŞ-dakı səfiri Aşok Kumar Mirpuri və tanınmış siyasi şərhçi Duqlas Makqreqor çıxış edib.

Məlumatda deyilir ki, E.Süleymanov Azərbaycan-ABŞ mövcud münasibətlərinin tarixi barədə danışıb, son 8 ildə ABŞ-ın apardığı xarici siyasətin bu ölkənin bir çox müttəfiq və tərəfdaşlarını məyus etdiyini xatırladıb.

O, yeni administrasiyanın ardıcıl, strateji yanaşma tətbiq etməklə suveren bərabərlik, qarşılıqlı hörmət və maraqlar əsasında öz tərəfdaşları ilə münasibətləri inkişaf etdirəcəyinə dair ümidini ifadə edib.

Konfransın sual-cavab hissəsində natiqlər iştirakçıların çoxsaylı suallarına cavab verib və xarici siyasi məsələlərə dair öz fikirlərini bölüşüb.