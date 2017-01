Vəhşi təbiətlə bağlı foto müsabiqə

The CITES Secretariat və U.S. Fish and Wildlife Service tərəfindən “Dünya Vəhşi Təbiət Günü”nü qeyd etmək üçün təşkil olunmuş “Gəncin gözləri ilə” adlı foto müsabiqə təşkil edilib.

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi bildirir ki, müsabiqənin məqsədi dünyada gəncləri təbiəti qorumağa sövq etməkdir.

Vəhşi təbiətin şəkillərini çəkin və qalib gəlmək şansınızı qaçırmayın. Müraciət üçün son tarix 14 fevraldır.

Qalibləri Nyu York şəhərində BMT-nin qərargahına səyahət etmək gözləyir.

Ətraflı məlumat üçün linkə daxil olun:

https://cites.org/eng/WWD2017_photo_competition_call_for_entries_14012016