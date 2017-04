Donald Tramp Çin prezidentini qəbul edəcək

Prezident Donald Tramp çərşənbə və cümə günləri Çin Prezidenti Hi Tsinpinqi Floridada, ABŞ liderlərinin Mar-a-Lago istirahət mərkəzində qonaq edəcək.

İki günlük sammit sözsüz Şimali Koreya və onun nüvə silahı barədə müzakirələri əhatə edəcək. Çinin yaxın zamanlarda kömür idxalını dayandırması da daxil olmaqla, təhdid və sanksiyalar Pxenyanın nüvə ilə silahlanmış qüvvə olması istəyinin qarşısını ala bilməyib.

Tramp "Çin Şimali Koreyanın problemini həll etməyəcək, bunu biz edəcəyik” deyib.

Tramp Londonda dərc edilən “Financial Times”qəzetinə “Çinin Şimali Koreyaya təsiri böyükdür və Çin ya bizə Şimali Koreya məsələsində yardım etməyə qərar verəcək, ya da etməyəcək. Və əgər onlar bunu etməsə, bu heç kim üçün yaxşı olmayacaq”, deyib.

ABŞ ekspertləri Şimali Koreyanın altıncı nüvə sınağı həyata keçirməyi planlaşdırdığını deyib. Tokio fevralda Şimali Koreyanın Yapon Dənizi üzərindən balisstik raket sınağını “dözülməz” adlandırıb.

(( TITLE: TRUMP NORTH KOREA VO

DATE: 04/03/2017

PUBLISHED AT: Monday, April 03, 2017 3:39:18 AM

NUMBER: 18157802

BYLINE: Isabela Cocoli

DATELINE: Washington

TYPE: CNVO

UPDATE:))



[[ANCHOR ON CAMERA:]]

President Donald Trump hosts Chinese President Xi Jinping at the U.S. leader's Mar-a-Lago resort in Florida Thursday and Friday.



[[TAKE VIDEO:]]

Their two-day summit will undoubtedly focus on North Korea and its nuclear program. Threats and sanctions, including China's recent cut-off of coal imports, have failed to deter Pyongyang's drive to become a nuclear-armed power.

Trump said if China is not going to solve the problem of North Korea, "we will."

"China has a great influence over North Korea," Trump told London's Financial Times. "And China will either decide to help us with North Korea, or they won't...and if they don't, it won't be good for anyone." ((:26 max))

[[ANCHOR BACK ON CAMERA:]]

U.S. experts warn North Korea is planning its sixth nuclear text. Tokyo called a February North Korean ballistic missile launch over the Sea of Japan "intolerable."