Şri Lanka hücumlarının lideri partlayış zamanı ölüb

Şri Lanka rəsmilərinin dediyinə görə, Pasxa günü bir sıra bomba hücumları həyata keçirən militant qrupun şübhəli lideri Shangri-La otelində ölüb. Bu otel azı 250 nəfərin öldüyü hücumlarda hədəf alınan altı hotel və kilsədən biri olub.

Polis rəsmi Twitter hesabında bildirib ki, sosial mediada ektremist çıxışları ilə tanınan Milli Touhid Camaat adlı yerli militant qrupunun lideri Məhəmməd Zəhran doqquz intiharçı hücumdan birində ölüb.

Harda təlim keçiblər, kim yardım edib

Onların bildirdiyinə görə, müstəntiqlər hücumçulara “Mohidin Ordusu” adlandırdıqları insan tərəfindən hərbi təlim keçirilib, silah təlimi də ya yaricdə ya da Şri Lankanın Şərqi Vilayətində keçirilib.

Polis həmçinin bildirib ki, hücumçular həqiqi şəxsiyyət vəsiqələrindən isitfadə edərək yerli idman zalında futbol oynayaraq məşq edib. Onlar hücumda istifadə olunan maşınların paytaxt Kolombo yaxınlığında yerləşən Kadavatada avtomobil dilerindən alındığını bildirib.

Onların məlumatına görə, hücumla əlaqədar olaraq həbs olunan mis zavodunun operatoru Mohidinə əldə düzəldilmiş partlayıcı cihazıar hazırlamağa və Şi Lanka ordusunun tullantı mis kimi satdığı boş patronlar almağa yardım edib.

İslam dövləti qrupunun dəstəyi

Avstraliyanın baş naziri cümə deyib ki, Şri Lanka hücumçularının İslam Dövləti qrupu tərəfindən dəstəkləndiyi təsdiq olunub. İŞİD hücumun məsuliyyətini üzərinə alıb və Zəhranıa digərlərinin xilafətə sadiqliyini ifadə edən videonu yayıb.

Şri Lanka prezidenti Maitripala Sirisena Kolomboda müxbirlərə deyib ki, ada ölkəsində təxminən 140 nəfərin İŞİD-lə əlaqəsi müəyyən edilin və Şri Lanka höküməti “İŞİD-in ölkədəki fəaliyyətinə tam nəzarət etmək imkanına” malikdir.

Sirisena cümə axşamı günü beynəlxalq kəşfiyyat idarələrinin hücumla bağlı məlumatını vaxtından öncə paylaşmadığına görə istefa verən müdafiə naziri və istefa verməyəcəyini söyləyən polis idarəsinin sədrini günahlandırıb.

Ölənlərin sayı kəskin azaldılıb

Cümə günü axşam saatlarında Şri Lankanın səhiyyə naziri hücumlarda ölənlərin sayını kəskin dəyişib. Onun açıqladığı bəyanatda bildirilib ki, hücumlar nəticəsində 253 nəfər həlak olub. Bu isə polisin təxmin etdiyi 359 nəfərdən üçdə bir daha azdır.

Bu fərqin səbəbi açıqlanmayıb.