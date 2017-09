The provocative rhetoric between U.S. President Donald Trump and the North Korean leadership is adding to an already growing sense of pessimism that peaceful denuclearization of the Korean Peninsula is possible. ABŞ prezidenti Donald Tramp administrasiyasının nüvə və raket fəaliyyətləri ilə əlaqədar olaraq Pxenyana qarşı yeni sanksiyaları elan etdiyi bir vaxt Birləşmiş Ştatların Şimali Koreya ilə münasibətdə hərbi seçimə tam hazır olduğunu deyib.

“Biz üstünlük vermədiyimiz ikinci varianta tam hazırıq, amma biz bu variantı seçsək, bu, dağıdıcı olacaq. Mən sizə deyirəm, Şimali Koreya üçün dağıdıcı olacaq. Buna hərbi variant deyilir, əgər bunu seçməli olsaq, bunu edəcəyik”, Tramp bildirib.

Ağ Evdə İspaniyanın baş naziri Mariano Rahoyla birgə mətbuat konfransında danışan Tramp bildirib ki, Şimali Koreyanın “bütün dünyanı təsəvvür olunmaz həyat itkisi ilə hədələməsinə bundan sonra imkan vermək olmaz”.