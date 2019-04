Şri-Lankada Pasxa günü terror hyücumları olub ( bu xəbəri yazıram NB)

Polis və xəstəxana rəsmilərinin bildirdiyinə görə, Pasxa bayramı günü Şri-Lankanın kilsələrində və dörd mehmanxanada həyata keçiurilən bomba hücumları azı 138 nəfərin ölümünə, 400-dən çox insanın yaralanmasına səbəb olub.

Bpmba hücumlarından bəzilərinin intiharçı terror hücumu olduğunu dedikdən az sonra rəsmilər fəvqəladə vəziyyət elan edərək, sosial media və xəbər saytlarına hadisələrlə bağlı xəbərlər çatdırılmaması barədə göstəriş verib.

Fövqəadə vəziyyətin nə vaxt götürülıcıyi mılum deyil.

Reuters xəbər agentliyinin Şri-Lanka polis rəsmisinə istinadən bildirdiyinə görə, hücumlardan biri Katuvapitiya şəhərindəki qotik katolik kilsəsində həyata keçirilib ki, orada 50-dən çox insan ölüb. Rəsmi agentliyə insan cəsədlərinin, qanlı oturacaqların və kilsənin uçmuş damının şəkillərini göstərib.

Easter Day bomb blasts at three Sri Lankan churches and four hotels killed 138 people and wounded more than 400, hospital and police officials said, following a lull in major attacks since the end of the civil war 10 years ago.