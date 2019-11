Rusiya idmanı yeni sanksiyalarla üz-üzə

Russia faces a four-year ban from global sporting events, including next year's Tokyo Olympics, because of a continued failure to cooperate with anti-doping investigators.

The ban recommendation made Tuesday by the compliance panel of the World Anti-Doping Agency (WADA), came after investigators found evidence of a further drug cover-up by Russian officials, who are alleged to have deleted and tampered with positive drugs tests from a database at a Moscow laboratory earlier this year.

The executive committee of the anti-doping agency will decide at a meeting in Paris scheduled for December 9 whether to approve the sanction, including stripping Russia of sporting events already awarded to the country "unless it is legally or practically impossible to do so." Russian government officials would also be barred from attending events for the next four years and the country's flag wouldn't be flown at World sporting tournaments for the ban's period.

The expert panel's advice would include banning Russia's team from competing in the 2022 World Cup in Qatar, but Russia would still be able to host four games from the 2020 European Championship in St Petersburg because it is a regional football tournament and not a World competition.



Russian officials say a four-year ban would be devastating and unfair, pointing to an acknowledgement by the compliance panel that aside from the alleged Moscow laboratory tampering Russian officials are being cooperative. Russian sport official Yuri Ganus told local media it would be a "tragedy," if Russian athletes faced a suspension.

Rusiyaya anti-dopinq idarəsi ilə əməkdaşlığa davam etmədiyi üçün qlobal idman tədbirlərində, o cümlədən gələn il Tokyo Olimpiyadasında iştiraka dörd illik qadağa qoyulur.

Çərşənbə axşamı Dünya Anti-Dopinq Agentliyinin (DADA) tələblərə əməl etmə qrupunun ban haqda tövsiyələri açıqlanıb. Bu tövsiyələr araşdırma zamanı rusiyalı məmurların idmançıların həqiqi narkotik maddələrdən istifadə testlərini saxtalaşdırmasından sonra ictimaiyyətə təqdim edilib. Sözügedən təhlillər cari ilin əvvəlində Moskva laboratoriyasında aparılmışdı.

Anti-Dopinq Agentliyinin icraiyyə komitəsi dekabrın 9-da Parisdəki iclasda sanskiyalarla bağlı yekun qərarını bildirəcək. Bu qərara əsasən, “hüquqi və ya praktiki olaraq maneə olmadıqda” ölkəyə verilmiş idman tədbirlərinin Rusiyadan alınması nəzərdə tutulub. Rusiya dövlət rəsmilərinə də növbəti 4 il ərzində tədbirlərdə iştirakına məhrumiyyətlər qoyulacaq. Qadağa zamanı ölkənin bayrağı dünyanın idman turnirlərində dalğalanmayacaq.

Mütəxəssis qrupunun qadağasına əsasən Rusiya futbol millisi Qətərdə keçiriləcək 2022-ci ildə keçiriləcək dünya kuboku turnirində iştirak etməyə bilər, amma Avro-2020 regional turnir olduğundan Sankt Peterburq 4 oyuna ev sahibliyi edə biləcək.

Rusiya rəsmiləri 4 illik bir qadağanın məhvedici və ədalətsiz olacağını bildirir. Rusiya Anti-Dopinq İdarəsinin rəhbəri Yuriy Qanus yerli idmançılara belə bir qadağanın tətbiqinin faciə olacağını söyləyib.