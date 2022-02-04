Prezident Bayden diplomatiyaya çağırır, lakin ABŞ Ukraynada “nə olursa olsun hazırdır” deyir; ABŞ və Avropa İttifaqı Avropaya enerji təchizatı üçün alternativ yollar axtarır - Azərbaycanın Avropaya qaz təchizatında rolu arta bilərmi? Media haqqında qanun – beynəlxalq ekspertlər narahatlıq bildirir; Pekində Qış Olimpiya Oyunları pandemiya və Çinin insan hüquqlarını pozması ilə bağlı iddialar fonunda açılır; Amerikanın Səsinin 80 yaşı tamam olur -Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan Amerika İcmalı proqramında
Amerika İcmalı. ABŞ Rusiya ilə sərt tonda danışıqlar aparır.Pekində Qış Olimpiya Oyunları. Amerikanın Səsi 80
Prezident Bayden diplomatiyaya çağırır, lakin ABŞ Ukraynada “nə olursa olsun hazırdır” deyir; ABŞ və Avropa İttifaqı Avropaya enerji təchizatı üçün alternativ yollar axtarır - Azərbaycanın Avropaya qaz təchizatında rolu arta bilərmi? Media haqqında qanun – beynəlxalq ekspertlər narahatlıq bildirir; Pekində Qış Olimpiya Oyunları pandemiya və Çinin insan hüquqlarını pozması ilə bağlı iddialar fonunda açılır; Amerikanın Səsinin 80 yaşı tamam olur -Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan Amerika İcmalı proqramında
Episodes
-
-
-
-
-
Yanvar 01, 2022
Amerika İcmalı - 31 Dekabr 2021
-
Dekabr 25, 2021
Amerika İcmalı - 24 Dekabr 2021