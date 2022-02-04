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Amerika icmalı

Amerika İcmalı. ABŞ Rusiya ilə sərt tonda danışıqlar aparır.Pekində Qış Olimpiya Oyunları. Amerikanın Səsi 80

Amerika İcmalı. ABŞ Rusiya ilə sərt tonda danışıqlar aparır.Pekində Qış Olimpiya Oyunları. Amerikanın Səsi 80
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Amerika İcmalı. ABŞ Rusiya ilə sərt tonda danışıqlar aparır.Pekində Qış Olimpiya Oyunları. Amerikanın Səsi 80

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Prezident Bayden diplomatiyaya çağırır, lakin ABŞ Ukraynada “nə olursa olsun hazırdır” deyir; ABŞ və Avropa İttifaqı Avropaya enerji təchizatı üçün alternativ yollar axtarır - Azərbaycanın Avropaya qaz təchizatında rolu arta bilərmi? Media haqqında qanun – beynəlxalq ekspertlər narahatlıq bildirir; Pekində Qış Olimpiya Oyunları pandemiya və Çinin insan hüquqlarını pozması ilə bağlı iddialar fonunda açılır; Amerikanın Səsinin 80 yaşı tamam olur -Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan Amerika İcmalı proqramında

Prezident Bayden diplomatiyaya çağırır, lakin ABŞ Ukraynada “nə olursa olsun hazırdır” deyir; ABŞ və Avropa İttifaqı Avropaya enerji təchizatı üçün alternativ yollar axtarır - Azərbaycanın Avropaya qaz təchizatında rolu arta bilərmi? Media haqqında qanun – beynəlxalq ekspertlər narahatlıq bildirir; Pekində Qış Olimpiya Oyunları pandemiya və Çinin insan hüquqlarını pozması ilə bağlı iddialar fonunda açılır; Amerikanın Səsinin 80 yaşı tamam olur -Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan Amerika İcmalı proqramında

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