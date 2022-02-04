Amerika İcmalı. ABŞ Rusiya ilə sərt tonda danışıqlar aparır.Pekində Qış Olimpiya Oyunları. Amerikanın Səsi 80

Prezident Bayden diplomatiyaya çağırır, lakin ABŞ Ukraynada “nə olursa olsun hazırdır” deyir; ABŞ və Avropa İttifaqı Avropaya enerji təchizatı üçün alternativ yollar axtarır - Azərbaycanın Avropaya qaz təchizatında rolu arta bilərmi? Media haqqında qanun – beynəlxalq ekspertlər narahatlıq bildirir; Pekində Qış Olimpiya Oyunları pandemiya və Çinin insan hüquqlarını pozması ilə bağlı iddialar fonunda açılır; Amerikanın Səsinin 80 yaşı tamam olur -Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan Amerika İcmalı proqramında