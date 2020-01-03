Amerika İcmalı - 3 yanvar 2020
ABŞ İranın elitar Qüds Korpusunun komandanı general Qasim Süleymanini öldürüb. Sülymaninin ölümü Vaşinqtonla Tehran arasında gəginlikləri artıra bilər. ~ 2019-cu il dünya boyu siyasi rəhbərliklər əleyhinə etirazlarla zəngin oldu. ~ 2019-cu ıl İŞİD-ın son istehkamının alınması və lideri Əbu Bəkr əl Bağdadinin öldürülməsi ilə yadda qaldı.
Episodes
-
Dekabr 28, 2019
Amerika İcmalı - 27 dekabr 2019
-
Dekabr 21, 2019
Amerika İcmalı - 20 Dekabr 2019
-
Dekabr 14, 2019
Amerika İcmalı - 13 Dekabr 2019
-
Dekabr 06, 2019
Amerika İcmalı - 6 Dekabr 2019
-
Noyabr 30, 2019
Amerika İcmalı - 29 noyabr 2019
-
Noyabr 22, 2019
Amerika İcmalı - 22 Noyabr 2019
Şərhlərə bax
Hesabın artıq var? Daxil olun
Qeydiyyatdan keçməmisiniz? Yazılın
Daha çox şərh yüklə