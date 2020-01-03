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Amerika icmalı

Amerika İcmalı - 3 yanvar 2020

Amerika İcmalı - 3 yanvar 2020
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ABŞ İranın elitar Qüds Korpusunun komandanı general Qasim Süleymanini öldürüb. Sülymaninin ölümü Vaşinqtonla Tehran arasında gəginlikləri artıra bilər. ~ 2019-cu il dünya boyu siyasi rəhbərliklər əleyhinə etirazlarla zəngin oldu. ~ 2019-cu ıl İŞİD-ın son istehkamının alınması və lideri Əbu Bəkr əl Bağdadinin öldürülməsi ilə yadda qaldı.

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