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Amerika icmalı

Amerika İcmalı - 8 Noyabr 2019

Amerika İcmalı - 8 Noyabr 2019
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İmpiçment dinləmələri ictimaiyyətə açıq keçiriləcək; Müxalifət partiyaları funksional əməkdaşlıq haqda razılıq əldə edib; Müsavat partiyasının başqanı Arif Hacılı ilə müsahibə; Dağlıq Qarabağ danışıqlarında son durum - keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfuqarov şərh edir; Freedom House – İnternet azadlığı hesabatı; Berlin divarının sökülməsinin 30 illiyi - Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan "Amerika İcmalı" proqramında

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