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Amerika icmalı

Amerika İcmalı - 16 Oktyabr 2020

Amerika İcmalı - 16 Oktyabr 2020
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Amerika İcmalı - 16 Oktyabr 2020

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Dağlıq Qarabağ münaqişəsi - Rusiyanın regionda ənənəvi gücü qarşısında sınaq; Türkiyənin münaqişənin nizamlanmasında rolu - Demokratiyaların Müdafiəsi Fondunun Türkiyə proqramlarının direktoru Aykan Erdemirlə müsahibə; Madrid Prinsipləri - Minsk Qrupunun keçmiş amerikali həmsədri Ceyms Uorlik şərh edir; ABŞ prezident seçkiləri – Amerikalılar nə üçün erkən səs verir? - Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan Amerika İcmalı proqramında

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