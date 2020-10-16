Amerika İcmalı - 16 Oktyabr 2020
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi - Rusiyanın regionda ənənəvi gücü qarşısında sınaq; Türkiyənin münaqişənin nizamlanmasında rolu - Demokratiyaların Müdafiəsi Fondunun Türkiyə proqramlarının direktoru Aykan Erdemirlə müsahibə; Madrid Prinsipləri - Minsk Qrupunun keçmiş amerikali həmsədri Ceyms Uorlik şərh edir; ABŞ prezident seçkiləri – Amerikalılar nə üçün erkən səs verir? - Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan Amerika İcmalı proqramında
Episodes
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Oktyabr 10, 2020
Amerika İcmalı - 9 Oktyabr 2020
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Oktyabr 03, 2020
Amerika İcmalı -10 Oktyabr 2020
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Sentyabr 25, 2020
Amerika İcmalı - 25 Sentyabr 2020
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Sentyabr 18, 2020
Amerika İcmalı - 18 Sentyabr 2020
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Sentyabr 12, 2020
Amerika İcmalı - 11 Sentyabr 2020
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Sentyabr 04, 2020
Amerika İcmalı - 4 Sentyabr 2020
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