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Amerika icmalı

Amerika icmalı 26 yanvar 2018

Amerika icmalı 26 yanvar 2018
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Bu həftə "Amerika icmalı"ında~AŞPA-nın qış sessiyası~Avropa insan hüquqları komissarı Nils Mujnieks və AŞPA-da Azərbaycanın nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovla müsahibələr ~Tramp və Ərdoğan arasında telefon söhbəti və başqa mövzular

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