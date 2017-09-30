Amerika icmalı
Vaşinqtondan "Amerika icmalı" proqramında~ Müsavat başqanının müavini Tofiq Yaqublu ilə müsahibə~Milli Məclisin deputatı Asim Mollazadə ABŞ-Azərbaycan münasibətləri haqda danışır~İraq kürdlərinin referendumu~Rusiyanın Qərb seçkilərinə müdaxiləsi~Portlandın mayakları və başqa mövzular
Episodes
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Sentyabr 30, 2017
Amerika icmalı 29 sentyabr 2017
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Sentyabr 23, 2017
Amerika icmalı 22 sentyabr 2017
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Sentyabr 17, 2017
Amerika icmalı 15 sentyabr 2017
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Sentyabr 09, 2017
Amerika icmalı 8 sentyabr 2017
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Sentyabr 02, 2017
Amerika icmalı 1 sentyabr 2017
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Avqust 26, 2017
Amerika icmalı 25 avqust 2017
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