Amerika icmalı
Bu həftə "Amerika icmalı" proqramında~Nümayəndələr Palatasının İranda etirazlarla bağlı qətnaməsi~İranda son etirazların regional təsirləri-təhlilçi Arif Kəskinlə müsahibə~Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanın 2018-ci il üçn proqnozları~Trampın mühacirət siyasəti və başqa mövzular
Episodes
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Yanvar 13, 2018
Amerika icmalı 12 yanvar 2018
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Yanvar 06, 2018
Amerika icmalı 5 yanvar 2018
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Dekabr 30, 2017
Amerika icmalı 30 dekabr 2017
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Dekabr 23, 2017
Amerika icmalı 22 dekabr 2017
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Dekabr 16, 2017
Amerika icmalı 15 dekabr 2017
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Dekabr 09, 2017
Amerika icmalı 12 dekabr 2017
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