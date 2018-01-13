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Amerika icmalı

Amerika icmalı 12 yanvar 2018

Amerika icmalı 12 yanvar 2018
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Bu həftə "Amerika icmalı" proqramında~Nümayəndələr Palatasının İranda etirazlarla bağlı qətnaməsi~İranda son etirazların regional təsirləri-təhlilçi Arif Kəskinlə müsahibə~Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanın 2018-ci il üçn proqnozları~Trampın mühacirət siyasəti və başqa mövzular

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