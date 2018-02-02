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Amerika icmalı

Amerika icmalı 2 fevral 2018

Amerika icmalı 2 fevral 2018
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Bu həftə "Amerika icmalı" proqramında~Prezident Trampın illik hesabat məruzəsi~Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların yekunlarını şərh edir~Media hüquqları institutunun direktoru Rəşid Hacılı ilə müsahibə~ ABŞ-ın Əfqanıstan strategiyası və başqa mövzular

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