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Amerika icmalı

Amerika icmalı 30 mart 2018

Amerika icmalı 30 mart 2018
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Bu həftə "Amerika icmalı"ında~Ağ Ev Şimali Koreya-Çin görüşünü müsbət qarşılayır~Azərbaycanın keçmiş xarici işlər nazir Tofiq Zülfüqarov regional münasibətləri şərh edir~Mərkəzi Seçki Komissiyasının keçmiş üzvü Akif Qurbanovla müsahibə~”Leyli və Məcnun” Vaşinqtonun Kennedi mərkəzinin səhnəsində

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