Accessibility links

Dillər
Əvvəlki Sonrakı
Breaking News

Amerika icmalı

Amerika icmalı 8 iyun

Amerika icmalı 8 iyun
Embed

No media source currently available

0:00 0:28:40 0:00
Direct link

Vaşinqtondan "Amerika icmalı" proqramında~Hüquqşünas Rəsul Cəfərovla müsahibə~Emin Aslanın həbsi-Sirakuz universitetinin professoru Kora True-Forst münasibət bildirir~~Ağ Evdə İftar yeməyi-Sinqapur Tramp-Kim sammitinə hazırlaşır~Azərbaycanlı amerikalılar İllinoysda mədəniyyətlərini tanıdır

Fikirləriniz

Show comments

Episodes

See all episodes
See TV Programs See Radio Programs
Back to top
XS
SM
MD
LG