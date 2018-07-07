Amerika icmalı
Amerika icmalı 6 iyul 2018
Bu həftə "Amerika icmalı" proqramında~İqtisadçı ekspert Qubad Ibadoğlu Azərbaycanda bu həftə yaranmış enerji böhranını şərh edir~ABŞ İranın enerji və bank sektorlarına yenidən sərt sanksiyalar tətbiq edir~Mühacirətə dair “sıfır tolerantlıq” siyasəti~Amerikanın yeni vətəndaşları~Virciniyada avto-şou
Episodes
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İyul 07, 2018
Amerika icmalı 6 iyul 2018
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İyun 30, 2018
Amerika icmalı 29 iyun
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İyun 23, 2018
Amerika icmalı 22 iyun
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İyun 16, 2018
Amerika icmalı 15 iyun
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İyun 09, 2018
Amerika icmalı 8 iyun
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İyun 02, 2018
Amerika icmalı 1 iyun
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