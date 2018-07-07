Accessibility links

logo-print
Dillər
Əvvəlki Sonrakı
Breaking News

Amerika icmalı

Amerika icmalı 6 iyul 2018

Amerika icmalı 6 iyul 2018
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:26 0:00
Direct link

Bu həftə "Amerika icmalı" proqramında~İqtisadçı ekspert Qubad Ibadoğlu Azərbaycanda bu həftə yaranmış enerji böhranını şərh edir~ABŞ İranın enerji və bank sektorlarına yenidən sərt sanksiyalar tətbiq edir~Mühacirətə dair “sıfır tolerantlıq” siyasəti~Amerikanın yeni vətəndaşları~Virciniyada avto-şou

Fikirləriniz

Show comments

Episodes

See all episodes
See TV Programs See Radio Programs
Back to top
XS
SM
MD
LG