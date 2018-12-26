Ekonomist
Ekonomist - 26 dekabr, 2018
- Prezident Donald Tramp ABŞ iqtisadiyyatındakı problemlərə görə mərkəzi bankı günahlandırır - Ozbəkistanda iş imkanları məhdud olduğu üçün, özbəklər Rusiyaya axın edir - Parislilər bayram alış-verişinı gec etməli olub - Onlayn mağazalar malların geri qaytarılmasının qarşısını almağa çalışır
Episodes
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Dekabr 20, 2018
Ekonomist - 19 dekabr 2018
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Dekabr 13, 2018
Ekonomist - 12 dekabr 2018
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Dekabr 05, 2018
Ekonomist - 5 dekabr 2018
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Noyabr 28, 2018
Ekonomist - 28 noyabr 2018
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Noyabr 22, 2018
Ekonomist - 21 noyabr 2018
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Noyabr 15, 2018
Ekonomist - 14 noyabr
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