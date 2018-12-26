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Ekonomist

Ekonomist - 26 dekabr, 2018

Ekonomist - 26 dekabr, 2018
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- Prezident Donald Tramp ABŞ iqtisadiyyatındakı problemlərə görə mərkəzi bankı günahlandırır - Ozbəkistanda iş imkanları məhdud olduğu üçün, özbəklər Rusiyaya axın edir - Parislilər bayram alış-verişinı gec etməli olub - Onlayn mağazalar malların geri qaytarılmasının qarşısını almağa çalışır

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