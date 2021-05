Hindistanda son 24 saat ərzində COVİD-dən 4529 nəfər ölüb

Hindistan COVID-19 pandemiyasından bir gündə ölənlərin sayının ən yüksək həddə çatdığını bildirib.

Səhiyyə Nazirliynin ərşənbə günü bildirdiyinə görə, son 24 saat ərzində COVİD-dən 4529 nəfər ölüb. Bu, Cənubi Asiya ölkəsində pandemiya dövründə ilk dəfə gündəlik 4500-dən çox ölüm halının qeydə alınması deməkdir.

Hindistanda hazırda COVID-19-a 25.4 milyondan çox yoluxma, 283248 təsdiqlənmiş ölüm halı qeydə alınıb ki, 32.9 milyon yoluxma, 587219 ölüm qeydə alınan ABŞ-dan sonra gəlir.

Dünyanın ikinci ən sıx ölkəsində infeksiyaların artması xəstəxanaların dolmasına vəkəskin şəkildə oksigen çatışmazlığına, ölüləri yandırmaq üçün çox sayda müvəqqəti krematoriya yaradılmasına səbəb olub. Mütəxəssislərin fikrincə əsl rəqəmlər rəsmi rəqəmlərdən daha çoxdur.

COVID-19-a yoluxmaların artması səbəbindən yaxınlaşan Tokio Olimpiya Oyunlarını ləğv etmək çağırışları fonunda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin sədri Tomas Bax çərşənbə günü Yaponiyanın paytaxtında həm Olimpiya, həm də ondan sonra keçiriləcək Paralimpiyada iştirak edən hər kəs üçün oyunların təhlükəsiz olacağına söz verib.

Bax Olimpiya Şəhərciyi sakinlərinin 80%-dən çoxuna peyvənd ediləcəyini və oyunlar zamanı müxtəlif milli olimpiya komitələrindən əlavə tibb işçilərinin gətiriləcəyini bildirib.

Bu arada Tayvan rəsmiləri də çərşənbə günü adanın Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının COVAX təşəbbüsü ilə 400000 AstraZeneca peyvəndi alacağını bəyan edib.

COVİD-in adada 3-cü dalğası barədəki xəbərdarlıqdan sonra paytaxt Taypeydə vacib olmayan bütün müəssisələr bağlanıb və sakinlərın açıq havada maska taxmaları kimi məhdudiyyətlər tətbiq edilib.



India is reporting the world’s highest single-day death toll from the COVID-19 pandemic.

The Health Ministry Wednesday said 4,529 people died in a 24-hour period, the first time the South Asian nation posted more than 4,500 single-day deaths during the pandemic.

India now has 283,248 COVID-19 related deaths out of more than 25.4 million total infections, placing it second behind the United States, which leads the world with 587,219 deaths out of a confirmed 32.9 million total infections.

A surge of new infections in the world’s second most-populous country has created a humanitarian disaster, with hospitals filled to capacity and an acute shortage of oxygen to treat the sick, with scores of makeshift crematories rushing to burn the dead.Experts believe the actual casualty figures are much higher than the official figures.

Amid growing calls to cancel the upcoming Tokyo Olympics due to a growing surge of new COVID-19 infections, International Olympics Committee President Thomas Bach pledged Wednesday in the Japanese capital that both the Olympics and the following Paralympic Games will be safe for everyone involved.

Bach promised that more than 80% of residents in the Olympic Village would be vaccinated against COVID-19, and that extra medical personnel from various national Olympic committees would be available to help out during the games.

Authorities in Taiwan announced Wednesday the island will be receiving 400,000 AstraZeneca COVID-19 vaccines through the World Health Organization’s COVAX initiative as authorities raised its alert level for the entire island.

The Level 3 alert, which was already in effect for the capital, Taipei, imposes a near-lockdown on the island, with all non-essential businesses forced to close and residents required to wear a face covering while outdoors.The alert also limits personal gatherings to five people indoors and 10 outdoors.