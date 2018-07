İranda etirazlar

İranın dövlət mediasının bildirdiyinə görə, bazar günü ölkənin cənub-qərb bölgəsində axşam saatlarında su qıtlığına və havanın çirklənməsinə etiraz edən insanlar və polis arasında qarşıdurma olub.

İRNA xəbər agentliyi Abadan şəhərindəki etirazçıların polisə daş və digər əşyalar atdığını, polisin vəziyyəti nəzarət altında saxladığını bildirib.

Hadisədən bir gün əvvəl Xurrəmşəhr şəhərində də su çatışmazlığına eyni etirazlar zamanı toqquşmalarda bir neçə nəfər yaralanıb.

İnternetdə yaılmış video görüntülərdə nümayişçilərin təhlükəsizlik qüvvələrini daşa basdıqları, televizia ilə isə pəncərələri sınmış binalar nümayiş etdirilib. Bəzi videolarda silah səslərini də eşitmək mümkün olub. Polis etirazçılara qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib.

Daxili işlər naziri Əbdülrza Rəhmani Fəzli Xurrəmşəhrdəki qarşıdurmalar zamanı ölənlərin olmadığını deyib. Daxili işlər nazirinin müavini Hüseyn Zülfaqari 10-u polis işçisi və biri mülki vətəndaş olmaqla, 11 nəfərin yaralandığını bildirib.

Iranian state media reported clashes late Sunday between police and people protesting water shortages and pollution in southwestern Iran.

The IRNA news agency said protesters in the city of Abadan threw stones and other objects at police, and that officers had brought the situation under control.

A night earlier, there were similar clashes at a water scarcity protest in nearby Khorramshahr that left several people injured.

Videos circulated online showed protesters throwing stones and confronting security forces, while state television showed images of buildings with broken windows. Gunfire could also be heard in some videos. Police fired tear gas to disperse the protesters.

Interior Minister Abdolreza Rahmani Fazli said no one was killed in the Khorramshahr clashes. His deputy Hossein Zolfaghari said 11 people were injured, including 10 police officers and one civilian.