Niku Popesku: Münqaqişənin həll yolu danışıqlar masasına gəlmədiyi təqdirdə, daha çox ərazilər uğrunda döyüşlər gedəcək

Xarici Əlaqələr üzrə Aropa Şurasının post-sovet ölkələrindəki münaqişələr üzrə mütəxəssis Niku Popesku Amerikanın Səsinə müsahibədə Dağlıq Qarabağdakı intensivləşən hərbi əməliyyatları, atəşkəs perspektivlərini və Rusiyanın mövqeyini şərh edib.

Amerikanın Səsi: Ermənistan və Azərbaycan qüvvələri arasında Dağlıq Qarabağdakı son döyüşləri necə şərh edərdiniz?

Niku Popesku: Düşünürəm ki, bu, yeni bir dövr açır. Necəsə başladı, amma Azərbaycan danışıqların uğursuz olduğuna o drəcədə əmindir ki, indi hərbi əməliyyatlardan istifadə etmək, qismən əraziləri geri almaq, danışıqlar prosesini qismən dəyişərək onu bərpa etmək üçün vaxtın yetişdiyini hesab edir. Münaqişələrdən bir neçəsinin əvvəllər dondurulmuş münaqişə adlandırıldığını bilirsiz, amma əlbəttə ki, artıq bu belə deyil. Əslində bu, heç vaxt Dağlıq Qarabağa aid olmayıb, amma indi elə bir mərhələyə keçirik ki, bəlkə də gördüyümüz son müharibə və Dağlıq Qarabağ uğrunda son qarşıdurma deyil.

Amerikanın Səsi: Beynəlxalq vasitəçilər dərhal atəşkəsə çağırıblar. Sizcə, bu, tezliklə baş verəcəkmi?

Niku Popesku: Yəqin ki, tezliklə bir neçə səbəbə görə bu, baş verəcək. Bilirsiniz payızdır, qışa nə qədər yaxınlaşırıqsa, döyüşmək o qədər çətinləşir - xüsusən dağlarda. “Status-kvo”nun nə olduğu çox açıq deyil. Amma hər halda, bu müharibənin həqiqətən böyük ərazi dəyişikliyinə gətirməsi üçün çox risk və ya şans olduğunu düşünmürəm. Yəqin ki, bir neçə həftə davam edə biləcək bir qarşıdurmadır. Bəzi ərazilərin əldən əldə keçdiyini görə bilərik. Ancaq dediyim kimi, qorxuram ki, bu, son müharibə deyil. Münqaqişənin həll yolu danışıqlar masasına gəlmədiyi təqdirdə, daha çox ərazilər uğrunda döyüşlər gedəcək. Əlbəttə ki, müharibə həmişə pisdir. Ancaq onsuz da aydındır ki, bu yaxınlarda baş verən gərginlik, şübhəsiz ki, danışıqları canlandıracaq və Ermənistanla Azərbaycan arasındakı danışıqlara daha çox enerji gətirəcək. Ancaq ümumilikdə son 11 ildə Madrid prinsipləri qəbul edildiyi, lakin yerinə yetirilmədiyi vaxtdan bəri son bir ildə açıq-aşkar enerji çatışmazlığı var.

Amerikanın Səsi: Hazırki qarşıdurmada Rusiyanın mövqeyi barədə nə düşünürsünüz?

Niku Popesku: Rusiyanın bu dərəcədə bitərəf olduğu çox təəccübləndirir. Əlbəttə ki, Rusiya mətbuatı və Rusiya siyasi elitası, Rusiya prezidenti və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi, məsələn, Ukraynanın Avropa Birliyi ilə sərbəst ticarət razılaşmasına qarşı çıxmaqda daha sərt mövqe nümayiş etdirdilər. Digər tərəfdən Rusiyanın hərbi müttəfiqi Ermənistanı əhatə edən, Türkiyənin dəstəyi ilə Azərbaycanın Ermənistana qarşı apardığı hərbi əməliyyatı əhatə edən indiki vəziyyətlə bağlı mövqelərini ifadə etməkdə daha az səs çıxarırlar. Beləliklə, böyük ölçüdə Rusiyanın Ermənistana diplomatik dəstək siqnalı verməməsi təəccüb doğurur. Və bir çox digər xarici siyasət mövzularında uca səslə mövqe bildirən Rusiyanın hazırkı diplomatiyası təzad təşkil edir.

Məndə belə bir təəssürat var ki, Rusiya müəyyən bir məsafə saxlayır və müəyyən dərəcədə Azərbaycana bəzi əraziləri geri almaq üçün vaxt verir ki, bu da təbii ki, Ermənistanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərini əhatə etmir. Ancaq sanki Rusiya bu mərhələdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafındakı yeddi rayonunun bir hissəsini geri almasına qarşı çıxmayan kimi görünür.

Amerikanın Səsi: Bildiyiniz kimi, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında daha əvvəl iki toqquşma baş vermişdi - bu ilin iyul ayında və dörd il əvvəl aprel ayında. Əvvəlki iki qarşıdurma ilə hazırkı toqquşma arasında nə cür fərqlər var?

Döyüşlərin intensivliyi böyükdür. Eləcə də kəmiyyət fərqi var. Ancaq daha iki fərq var. Bunlardan biri Türkiyənin Azərbaycan Ordusuna yardımda birbaşa iştirakı ilə əlaqədardır. Çox şey haqqında danışılır. Beləliklə, sadəcə Türkiyənin diplomatik dəstəyi deyil, bu dəstəyin daha çox maddi formalarda olduğu görünür. Beynəlxalq müstəvidə görünən fərqdən danışsaq, çoxları Suriyadan döyüşçülərin Azərbaycana köçürülməsindən bəhs edir. Düşünmürəm ki, bunun müharibəyə böyük, real təsiri olacaq, çünki iştirak edənlərin sayı çox azdır. Amma əgər arzulanan bu idisə, çox böyük beynəlxalq reaksiya və sürprizə səbəb oldu.





What is your perspective on the latest fighting between Armenia and Azerbaijan forces in Nagorno-Karabakh?



I think this is opening a new era if you want. We said somehow started earlier, but it's an area where Azerbaijan is so firmly convinced that negotiations have failed that now is time to use military action, partly to recapture territory, partly to recent revise and reenergize the process of talks.



We sense you'll know that several of these conflicts were used to be called the frozen conflict, but certainly no longer. Well, it never entirely applied to Nagano Karabakh, but now we're passing into a phase where this is probably not the last war and last escalation we're seeing it in the air around Nagorno-Karabakh.



And the international mediators have called for immediate cease fire, of course. And do you see that happening anytime soon?



Well, it will probably happen soon for several reasons. You know, autumn, the more we approach winter, the more difficult is to fight, especially in the mountains. It's not very clear what is the “status-quo”, but in any case, I don't think you have a lot of risks or chances of this war really seeing the major territorial shifts. So probably we're seeing a war that might last for a few more weeks. It might see some territory changing hands. But as I said, I'm afraid that's not the last war. And there will be more territory left to fight about, unless a solution which country controls more territory comes at the negotiating table. And of course, war is always bad. But it's already clear that this recent escalation is certainly going to reenergize talks and is certainly going to put much more energy in the talks between Armenia and Azerbaijan. A type of energy that has been obviously lacking in the last year. But overall in the last 11 years since the Madrid principles were adopted but have not been followed through.



And what do you think of the Russian current position in this conflict, in this current war?



Well, it tastes very surprising to a large degree how neutral Russia is. I'm also almost surprised. But of course, the Russian media and the Russian political elite and the Russian president and the Russian foreign ministry has been much more in opposing for example Ukraine's free trade agreement with the European Union and is much less vocal now in expressing its position on a situation which involves Russia's military ally Armenia, involves military action conducted towards Armenia by Azerbaijan with Turkish support. So to a large extent, it is surprising how absent Russia is from signaling diplomatic support to Armenia. And the contrast with very vocal Russian diplomacy on many other foreign policy is striking.



I have the impression that Russia is creating some space and to a degree is giving time to Azerbaijan to recapture some territory, which of course does not include the internationally recognized borders of Armenia. But it almost looks as if Russia is not against if Azerbaijan regains parts of its seven districts around the Nagorno-Karabakh in this phase.



And a last question. As you know, the previous two clashes between Armenia and Azerbaijan happens like this year in July and also in April four years ago. What's the difference between that - the previous two and the current clash.

Well the intensity of fighting is much greater. And that's a quantitative difference if you want. But there's two more differences. One is related to Turkey's supposed direct involvement in helping Azerbaijani Army. A lot is talked about. So it's it seems like it's not just Turkish diplomatic support, but that support takes more material forms. And the second if you want difference, which is very visible on the international arena, is all of this talk about transfer of fighters from Syria into Azerbaijan. I don't think this is likely to have a major real life to the war - numbers involved are very small. But this certainly created a very big international wave of attention and surprise if you want something like that is happening.