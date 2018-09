11 sentyabr terror hücumlarından 17 il keçir

Amerikalılar çərşənbə günü 2001-ci il 11 sentyabr Nyu York, Virciniya və Pensilvaniya ştatlarında təxminən 3000 insanın ölümünə səbəb olan terror hücumlarının 17-ci ildönümünü qeyd edir.

Çərşənbə axşamı günortadan sonra Vaşinqton şəhəri yaxınlığında Pentaqon qarşısında işçilər qaçırılmış təyyarənin binaya çırpıldığı yerdə nəhəng Amerika bayrağını dalğalandırıb.

Vitse-prezident Mayk Pens bu gün axşam Pentaqonda keçiriləcək anım mərasimində iştirak edəcək.

Nyu-York şəhərində isə hadisədə sağ qalanlar və hadisə qurbanlarının ailə üzvlərindən ibarət yüzlərlə insan bir zamanlar ucaldığı Dünya Ticarət Mərkəzinin Qoşa Qüllələrin yerində ucaldılmış “Sıfır Nöqtəsi” adlanan yerdə toplaşacaq.

ABŞ prezidenti Donald Tramp Pensilvaniya ştatının Şanksvill şəhəri yaxınlığında terrorçular tərəfindən ələ keçirilən United Airlines 93 təyyarəsinin sərnişinlərinin onu öz nəzarəti altına almasından sonra qəzaya uğradığı yerdə keçirilən mərasimdə iştirak edir.

Sentyabrın 11-ni Vətənpərvərlik Günü kimi elan edilən illik prezident bəyanatında Tramp deyib ki, “pis əməllər” ölkənin ruhunu və onun azadlıq ideallarına inamını sındırmayıb.

Təyyarələr Əl-Qaidə terror təşkilatı ilə əlaqəsi olan 19 nəfər tərəfindən ələ keçirilmişdi.

1944-cü il Pearl Harbor hücumundan sonra 2001-ci il sentyabrın 11-i Amerika ərazisində ilk ölümçül hücum amerikalıların təhlükəsizlik barədə təsəvvürünü dəyişdi və o dövrdə prezident olan Corc Buşun terrorizmə müharibə elan etməsinə səbəb oldu.