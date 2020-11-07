Amerika İcmali- 6 Noyabr 2020
ABŞ prezident seçkiləri – səslərin hesablanması davam edir, amerikalılar nəticələri gözləyir; Elektorat arasında qütbləşmənin səbəbi nədir? Azərbaycan və Ermənistan qoşunları arasında ağır döyüşlər gedir; Davamlı atəşkəs səyləri – Karnegi Fondunun eksperti Pol Stronski ilə müsahibə - Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan Amerika İcmalı proqramında
Episodes
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Oktyabr 30, 2020
Amerika İcmalı - 30 Oktyabr 2020
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Oktyabr 24, 2020
Amerika İcmalı - 23 oktyabr 2020
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Oktyabr 16, 2020
Amerika İcmalı - 16 Oktyabr 2020
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Oktyabr 10, 2020
Amerika İcmalı - 9 Oktyabr 2020
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Oktyabr 03, 2020
Amerika İcmalı -10 Oktyabr 2020
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Sentyabr 25, 2020
Amerika İcmalı - 25 Sentyabr 2020
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