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Amerika icmalı

Amerika İcmali- 6 Noyabr 2020

Amerika İcmali- 6 Noyabr 2020
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Amerika İcmali- 6 Noyabr 2020

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ABŞ prezident seçkiləri – səslərin hesablanması davam edir, amerikalılar nəticələri gözləyir; Elektorat arasında qütbləşmənin səbəbi nədir? Azərbaycan və Ermənistan qoşunları arasında ağır döyüşlər gedir; Davamlı atəşkəs səyləri – Karnegi Fondunun eksperti Pol Stronski ilə müsahibə - Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan Amerika İcmalı proqramında

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