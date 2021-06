BMT: Pandemiyaya baxmayaraq məcburi köçkünlərin sayı artmaqdadır

BMT-nin qaçqınlar agentliyinin yayımladığı 2020-ci il Qlobal Trendlər hesabatına əsasən, ötən il müharibələr, zorakılıqlar, təqiblər və insan haqlarının pozulması nəticəsində məcburi köçkün olan insanların sayı rekord həddə çataraq 82.4 milyona olub. Bu rəqəm 2019-cu illə müqayisədə 4 faiz artıb.

Artıq doqquzuncu ildir ki, bu rəqəmlər artmaqda davam edir. Hətta koronavirus pandemiyası səbəbindən tətbiq olunan məhdudiyyətlər və sərhədlərin bağlanması belə insanların müharibə və vəhşiliklərdən canlarını qurtarmaq üçün qaçmalarına əngəl ola bilməyib.

82 milyondan çox məcburi köçkündən 26,4 milyonu özlərini qorunmaq üçün beynəlxalq sərhədləri keçib. Qalanları isə əsasən münaqişə və zorakılıqlar səbəbi ilə öz ölkələrində məcburi köçkün olan insanlardır.

BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Filippo Qrandi son 10 ildə məcburi köçkünlərin sayının iki dəfə artdığını bildirir.

"Hazırda dünya əhalisinin bir faizindən çoxu məcburi köçkündür" - deyə, Qrandi bildirib. "Mənim üçün olduqca maraqlı və təəccüblü görünən rəqəmlərdən biri bu insanların 42 faizinin uşaqlar olmasıdır", o əlavə edib.

Hesabatda göstərilir ki, xarici ölkələrə qaçmış bütün qaçqınların üçdə ikisindən çoxunun yalnız beş ölkədən - Suriya, Venesuela, Əfqanıstan, Cənubi Sudan və Myanmadan gəldiyini göstərir. Artıq ardıcıl olaraq yeddinci ildir ki, Türkiyə ən çox qaçqına ev sahibliyi edir, onun ardınca Kolumbiya, Pakistan, Uqanda və Almaniya gəlir.

Qrandi yeni qaçqın dalğasına səbəb olan yeni böhranlar arasında Mozambikin şimalında silahlı zorakılıqlar, yoxsulluq, iqlim dəyişikliyi və digər faktorlarla əlaqədar olaraq daha 700 min insanın qaçqın düşdüyü böhranı qeyd edib. y, climate change and other factors have displaced up to 700,000 people.

O bundan əlavə Burkina Faso, Niger və Mali daxil olmaqla, Mərkəzi Sahel bölgəsində zorakılıqların 750 min insanın məcburi köçkün olmasına səbəb olduğunu deyib.

Ali Komissar Qrandi 2021-ci ilin də köçkün böhranlarına dair qlobal trendin yaxşı görünmədiyini bildirib. O bu ilin ilk altı ayında çox az sayda qaçqının vətənlərinə geri döndüyünü və uzun sürən qaçqın böhranlarında durğunluq olduğunu qeyd edib.