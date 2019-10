Ərdoğan Pens və ya Pompeo ilə görüşəcək

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyəyə döndükdən sonra bu həftə Ankaranın Suriyanın şimal-şərqində keçirdiyi əməliyyatları dayandırmasına təzyiq məqsədi iləTürkiyəyə gedəcək ABŞ vitse-prezidenti Mayk Pens və ya dövlət katibi Mayk Pompeo ilə görüşəyəcəyini söyləyib.

Daha əvvəl Ərdoğan Sky News kanalına verdiyi müsahibəsində Pens və Pompeonun öz türk həmkarları ilə görüşəcəyini bildirmişdi. O isə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Türkiyəyə gəldyi zaman onunla görüşəcəyini deyib.

"Biz atəşkəs tələb edirik", Prezident Tramp çərşənbə axşamı Ağ Evdəki tədbir zamanı deyib. "Təsəvvür edə biləcəyiniz ən güclü sanksiyaları qoyduq. Təsiri olmasa, polada qoyacağımız kütləvi tariflər daxil olmaqla, bir çox şeyimiz var", o əlavə edib.

Türkiyə keçən həftə Ankaranın terrorçu kimi qələmə verdiyi, lakin Qərb dövlətlərinin əksəriyyəti tərəfindən İslam Dövləti qrupuna qarşı mübarizədə müttəfiq adlandırdığı Suriya kürd qüvvələrinə qarşı əməliyyata başlayıb.

Türkiyənin əməliyyatlara başlaması Ağ Evin ABŞ qoşunlarının ərazidən çıxarılacağını elan etməsindən bir neçə gün sonraya təsadüf edib. ABŞ qoşunlarının geri çağırılması qərarı həm Demokrat, həm də Respublikaçı millət vəkilləri tərəfindən kəskin tənqid edilib.

Türkiyəyə səfəri zamanı Pens ABŞ-ın "dərhal atəşkəs əldə etməsi və vəziyyətin danışıqlar yolu ilə nizamlanması şərtlərini" səsləndirəcəyini bildirib.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan says he will not meet with U.S. Vice President Mike Pence or Secretary of State Mike Pompeo when they travel to Turkey this week to press for a halt to Ankara's invasion of northeast Syria.

Erdogan told Sky News Pence and Pompeo will be meeting their Turkish counterparts. He said when President Donald Trump comes to Turkey he would meet with him.

"We're asking for a cease-fire," President Trump said Tuesday at a White House event. "We've put the strongest sanctions that you can imagine. We have a lot in store if they don't have an impact, including massive tariffs on steel."

Turkey launched its military operation last week to take out Syrian Kurdish forces branded by Ankara as terrorists, but viewed by much of the West as key partners in the fight against Islamic State. It came days after the White House announced Turkey was moving forward with the operation and that U.S. troops would be withdrawn from the area. The decision to withdraw U.S. troops has been widely crititicized by both Democratic and Republican lawmakers.

During his visit to Turkey, Pence will voice the U.S. commitment "to reach an immediate cease-fire and the conditions for a negotiated settlement," according to a White House statement.