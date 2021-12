Hindistanın müdafiə naziri helikopter qəzasında həlak olub

Hindistan Hərbi Hava Qüvvələri bildirdiyinə görə, çərşənbə günü ölkənin cənubunda hərbi helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində Hindistanın müdafiə naziri Bipin Ravat, həyat yoldaşı və digər 11 nəfər həlak olub.

63 yaşlı Ravat Hindistan ordusunun ilk Qərargahlar Rəisi (CDS) vəzifəsinə 2019-cu ilin sonunda baş nazir Narendra Modinin hökuməti tərəfindən təyin edilmişdi.

Hərbi Hava Qüvvələrinin tvitter səhifəsində qəzanın günorta saatlarında Kunur şəhəri yaxınlığında baş verdiyi və ölənlər arasında Mi-17V5 helikopterinin dörd ekipaj üzvünün olduğu bildirilib.

Ravat Hindistan Hərbi Hava Qüvvələrinin Sulur bazasından Hindistanın Tamil Nadu ştatındakı Vellinqtondakı Müdafiə Xidmətləri Qərargahı Kollecinə mühazirə oxumaq üçün gedirdi.

Hərbi Hava Qüvvələri daha əvvəl Hindistanın Baş Qərargahlar rəisi vəzifəsində çalışmış Ravatın Mi-17V5 helikopterində səyahət etdiyini bildirib. Hindistanda hərbçilər, eləcə də hərbi məntəqələri ziyarət edən yüksək səviyyəli hökumət işçiləri tərəfindən geniş istifadə olunan Rusiyanın onlarla hərbi helikopteri var.

"Bu təhlükəsiz, sübut edilmiş vertolyotdur, mən çətin şəraitdə onunla səyahət etmişəm" - deyə, Hindistanın keçmiş ordu başçısı C.C.Sing bildirib.

Reuters xəbər agentliyinin partnyoru ANI və yerli medianın yayımladığı video görüntülərdə xilasedicilərin meşəlik ərazidə qəzaya uğrayan və tüstülənən helikopterə su tökdüklərini görmək olub.

Hərbi Hava Qüvvələri tvitter səhifəsində "Qəzanın səbəblərinin müəyyən edilməsi üçün araşdırmaya göstəriş verilib" - deyə, yazıb.

India's Defense Chief Bipin Rawat, his wife and 11 other people were killed after a military helicopter they were traveling in crashed in southern India on Wednesday, the Indian Air Force said.

Rawat, 63, was appointed as India's first Chief of Defense Staff (CDS) by Prime Minister Narendra Modi's government in late 2019.

The accident took place around noon near the town of Coonoor, and the dead include four crew members of the Mi-17V5 helicopter, the Air Force said in a tweet.

Rawat was traveling from an Indian Air Force base in Sulur to the Defense Services Staff College in Wellington in the Indian state of Tamil Nadu to deliver a lecture.

The Air Force said that Rawat, who had previously served as India's Chief of Army Staff, was traveling in an Mi-17V5 helicopter. India has dozens of the Russian military chopper that are widely used by the military as well as top government ministers visiting defence locations.

"This is a safe, proven helicopter, I have traveled on it in difficult situations," former army chief J.J.Singh said.

Video footage from Reuters partner ANI and local media showed rescue workers dousing steaming wreckage of the mangled chopper in a wooded area.

"An inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident," the Air Force said in a tweet.