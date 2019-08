Çinin təhlükəsizlik qüvvələri Honq Konq sərhədi yaxınlığında təlimlər keçir

Cümə axşamı Çinin Silahlı Xalq Polis Qüvvələrinin yüzlərlə üzvü Şenzen şəhərindəki stadionda təlim keçib. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti Çinin həmin qüvvələrdən sərhəddəki Honq Konqda keçirilən etirazları dağıtmaq üçün istifadə edilə biləcəyindən narahatdır.

Çərşənbə günü Çin Honq Konqdakı etirazların "terrorun yaxınlığında" olduğunu bir də təkrarlayıb. Çin bunu etirazçıların iki gün əvvəl hava limanında hökumət tərəfdartı olduğundan şübhələnərək iki çinlini döyməsindən və xaotik mənzərələrin izlənməsindən sonra deyib.

Lakin Honq Konqdakı Qərb və Asiya diplomatları deyib ki, Pekinin Xalq Qurtuluş Ordusunu Honq Konqun küçələrinə çıxarmaq üçün bir o qədər də marağı yoxdur.

Reuters xəbər agentliyinin müxbiri cümə axşamı stadionda uniformalı insanların olduğunu, fit səsləri və qışqırıqlar eşidildiyini bildirib. Stadion ticarət mərkəzinin yanında yerləşdiyi üçün girişləri bağlı olsa belə alıcılar ətrafda dolaşıb.

Stadionun avtomobil parkında yüzdən çox tünd rəngə boyanmış hərbi texnika, o cümlədən yük vbə zirehli maşınlar, avtobus və ciplərlə dolu olub.

Polislə etirazçılar arasında on həftədir artmaqda olan qarşıdurmalar Honq Konqun 1997-ci ildən, Britaniyadan Çin hakimiyyətinə qayıtmasından bəri ən ağır böhran vəziyyətinə düşməsinə səbəb olub.

Etirazlar 2012-ci ildə hakimiyyətə gəlməsindən bəri Çin prezidenti Çi Tzimpin üçün ən böyük problemdən biridir.

Hundreds of members of China’s People’s Armed Police could be seen conducting exercises on Thursday at a sports stadium in Shenzhen, as the U.S. State Department expressed concern that they could be deployed across the border in Hong Kong to break up protests wracking the city.

China reiterated on Wednesday that Hong Kong’s protests were “near terrorism” as more street clashes followed ugly and chaotic scenes at the airport two days ago, when protesters set upon two men they suspected of being government sympathizers.

But Western and Asian diplomats in Hong Kong said Beijing has little appetite for rolling the PAP or the People’s Liberation Army onto Hong Kong’s streets.

On Thursday men in fatigues could be seen in a stadium and shouts and whistles could be heard by a Reuters journalist. The stadium is next to a retail complex and shoppers were milling around the area, although the entrances to the stadium were closed.

Parking spaces at the stadium were filled with more than 100 dark-painted paramilitary vehicles, including troop trucks, armored personnel carriers, buses and jeeps. At least three were armored wheel-loaders, and two vehicles carried water cannons.

Ten weeks of increasingly violent confrontations between police and protesters have plunged Hong Kong into its worst crisis since it reverted from British to Chinese rule in 1997.

The protests represent one of the biggest challenges for Chinese President Xi Jinping since he came to power in 2012.