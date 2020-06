Kaliforniya ştatının bir çox bölgəsində restoranlar açılmağa başlayıb

Koronavirus məhdudiyyətləri yüngülləşdirildikdən sonra Kaliforniya ştatının bir çox bölgəsində həftələrlə bağlı qalan restoranlar açılmağa başladı və keçən həftə sonu Xatirə Günü Orange mahalının Hantinqton çimərliyindəki yeməkxanalar böyük izdihamla qarşılaşdı və əksər müştərilər və restoranlar sosial məsafə qaydalarını pozdu.

Həftə sonu Kaliforniya ştatının 58 mahalında 54 restoranın açılmasına icazə verlib. Masalar arasında böyük məsafə, yemək salonlarının və mebellərin dezinfeksiya edilməsi, eyni zamanda birdəfəlik menyular kimi bir çox qaydalara riayət etmək lazım gəlir.

Los Ancelesdən 50 kilometr məsafərə yerləşən Hantinqton Beach-ə hər il bir neçə milyon turist gəlir və bu, şəhərdəki 600 restoranın biznesinin ayaqda qalmasının əsas amildir. Koronavirus səbəbindən dövlətin sərt məhdudiyyətlərinə görə bağlanan bütün ictimai iaşə müəssisələri indi qapılarını açmağa başlayıb. "Mart ayından bəri heç yerə çıxmamışdım və heç yerdə yemək yeməmişdim. Bu, çox gözəl hissdir! B qədər insanın olacağını gözləmirdim və bu, inanılmaz dərəcədə əyləncəlidir! Həyat geri qayıdır" - deyə, Hantinqton Beach sakini Lori bildirir.

Restoranların açılmasına koronavirusa yoluxma hallarının sayının azaldığı, 100 min nəfərə 25-dən az yeni halın qeydə alındığı bölgələrdə icazə verilıb. Lakin yoluxmaların azalması çoxlarının sosial məsafə qaydalarına məhəl qoymamasına və bəzi müştərilərin narahatlığına səbəb olub. Kaliforniya sakini Sindi: “Təhlükəsiz olmaq sonrakı peşmançılıqdan daha yaxşıdır. Peyvənd olana qədər buraya bir də gəlməyəcəyəm. Bu mənim son dəfəm olacaq. Bəlkə bir də gələn il gəldim. Çox adam var, qorxuludur. Kimin yoluxduğunu, kimin yoluxmadığını bilmirsən.”

Bəziləri isə fərqli düşünür. "Koronavirusa yoluxmaqdan qorxan insanlar narahat olurlarsa, onların evdə qalmaq hüququ var. Onların bizə irad tutmağa ixtiyarları yoxdur. Biz banklara, yeməkxanalara gedir, təyyarələrə minə bilərik, hələ də pul işlədirik, restoran nirə fərqli olmalıdır?" deyir, Kaliforniya sakini Dryu.

Fələstin əsilli restoran sahibi Çarli Zabla bununla razıdır. Kaliforniya qubernatoru Qevin Nyusomun bağlanma barədəki sərəncamına baxmayaraq, Zabla restoranını bağlamaqdan imtina edib. “İnsanlar seçimi özləri etməlidir. Maska taxmaq istəyirsinizsə, bu sizin seçiminizdir. Səhhətinizdən narahatsınızsa, evdə qalın. Biz sağlam insanları karantində saxlamamalıyıq! Bu, bizim seçimimiz olmalıdır."

Qaydalara məhəl qoymayan restoranlar 10 həftə tam bağlandıqdan sonra yenidən açılmağı planlaşdıran Duke kimi qanuna tabe olanların işinə mənfi təsir göstərə bilər. Brett Barnes: "Biz zal üçün yeni xəritə hazırladıq və hər masaya neçə nəfərin əyləşə biləcəyini bildirən kartlar qoyduq. Beləliklə, bir tərəfdən, daha çox işimiz olacaq. Bu küçədəki bir restoranın yanından keçirdim, əvvəllər oranı heç dolu görməmişdim, amma indi normal işləyir və bu bizim üçün problem yarada bilər. Yalnız onlar deyil, hamı problemlə üzləşəcək. Yenidən bağlana bilərik, biz bunu istəmirik."

Yeni qaydalara görə restoranlar müştərilərin sayını normalda olduğundan yarıya endirməlidir. Şəhər şurası da yardım edəcəyinə söz verib.

[[Most of California’s counties have relaxed coronavirus restrictions that had shut down restaurants for weeks, and on this past weekend’s Memorial Day holiday big crowds flooded eateries in Orange County’s Huntington Beach. Most customers and restaurants violated social distancing guidelines, as Genia Dulot reports from Los Angeles. Anna Rice narrates her report.]]

((NARRATION)

On Memorial Day weekend, 54 of the 58 California counties allowed restaurants to open for in-dining service. There were many rules to be observed, including bigger spaces between tables, disinfecting of the dining halls and furniture, as well as disposable menus.

Huntington Beach, a city some 50 kilometers away from Los Angeles, sees a few million tourists every year - the main factor that keeps the city’s 600 restaurants afloat. All of the eateries were closed during the strict state coronavirus lockdown but now are reopening their doors to diners.

((Lori, Huntington Beach Resident))

“I haven’t been out and gotten anything to eat since March, since the beginning! It feels great! I didn’t expect this many people, and it’s amazing, it’s so fun! It‘s like life is returning!”

((NARRATION))

Restaurants were allowed to open in counties that have seen a fall in the number of coronavirus cases and that have registered less than 25 new cases per 100,000 people. But, the positive decline in cases seems to have caused many to ignore social distancing rules. That panicked some diners.

((Cindy, California Resident))

“Better be safe than sorry. It’s scary though – I’m not coming down here again until there is a vaccine! This will be my last time until maybe some time next year, I am not coming down again. It’s busy – scary! You don’t know who is infected and who is not…”

((NARRATOR))

Others felt very differently.

((Drew, California Resident))

“I believe that if people are so nervous about getting the coronavirus, they have the right to stay home. They don’t have the right to tell us anymore. We can go to banks, to fast food places, we can go on airplanes, we still handle money, so why is a restaurant any different?”

((NARRATION))

Charlie Zablah, a Palestinian-born restaurant owner, agrees. Despite California Governor Gavin Newsom’s orders, Zablah refused to close his restaurant during the lockdown.

((Charlie Zablah, Owner, Charlie’s Gyros, Huntington Beach))

“People should be able to make a choice for themselves. If you want to wear a mask, that’s your choice. If you’re so worried about your health, stay at home. But we shouldn’t quarantine the healthy! It should be our choice.”

((NARRATION))

Restaurants that choose to ignore the rules might affect the work of law-abiding ones, like Duke’s that is planning to re-open after 10 weeks of complete closure.

((Brett Barnes, General Manager, Duke’s, Huntington Beach))

“We’ve done our new floor maps and labeled every table with how many we can seat at it. So, it’s going to take a little bit more management from our end. I went by a restaurant down the street and – I’ve never seen them full before – but it’s operating normally. And that’s going to get us in trouble! Not just them, it will get all of us in trouble! We’ll revert back to being closed again – and we don’t want that!”

((NARRATION))

Under the rules, restaurants are supposed to operate at only half their normal capacity. The city council is promising to help.