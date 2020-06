New York Times: Tramp administrasiyası koronavirus peyvəndi üçün 5 namizəd şirkət seçib

New York Times-ın çərşənbə günü yüksək rəsmilərə istinadən bildirdiyinə görə, Tramp administrasiyası Moderna Inc, AstraZeneca Plc və Pfizer Inc də daxil olmaqla, yeni koronavirus üçün peyvəndi istehsal edəcək beş namizəd şirkət seçıb.

Digər şirkətlər Johnson & Johnson və Merck & Co Inc. şirkətləridir.

Məqalədə adları çəkilən şirkətlərin əlavə dövlət vəsaiti əldə edəcəyi, klinik sınaqların aparılmasına yardım edəcəyi, maliyyə və maddi-texniki dəstəklə təmin ediləcəyi deyilir.

Yeni koronavirusun yaratdığı tənəffüs xəstəliyi olan COVID-19 üçün hələ təsdiqlənmiş peyvənd yoxdur.

Qəzet Fransanın qlobal miqyasda 100-dən çox peyvənd istehsal edən dərman istehsalçısı Sanofi, Novavax Incş və Inovio Pharmaceuticals Inc. şirkətlərinin adları çəkilməyib.

Məlumata görə, qərar barədə elan yaxın bir neçə həftə ərzində Ağ Evdə veriləcək.

Ağ Ev bununla bağlı şərh verməyib.