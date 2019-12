Putin Krıma dəmir yolu körpüsünü açıb

Rusiya prezidenti Vladimir Putin bazar ertəsi günü Rusiyanın 2014-cü ildə Ukraynadan ilhaq etdiyi Krım yarımadasına çəkilən böyük dəmiryol körpüsünün açılışını edib.

Putin Avropanın ən uzun körpüsünün (19 km) açılışı üçün şəhər qatarına minib.

3,6 milyard dollarlıq layihə yük daşımalarının artırılması və turist axınının təşviq edilməsi ilə Rusiya və Krım arasındakı əlaqələrin gücləndirilməsi məqsədini daşıyır.

Putin inşaat işçilərini körpünün tamamlanması münasibətilə təbrik edərək, deyib: "Bu bizim iri miqyaslı infrastruktur layihələrini həyata keçirmək qabiliyyətimizi sübut etdi."

O bildirib ki, gələn il körpüdən 14 milyon sərnişin və təxminən 13 milyon ton yük daşınması gözlənilir.

Nəqliyyat naziri Yevgeni Ditrix bildirb ki, bazar ertəsi körpüdən sərnişin daşınması başlansa da, yük qatarları gələn ilin iyul ayından etibarən körpüdən keçməyə başlayacaq.

Rusiya Krımı 2014-cü ilin martında yarımadanın sakinlərinin Rusiya ilə birləşməyə səs verməsini əsas gətirərək ilhaq edibi. Moskvanın bu addımı geniş beynəlxalq etirazlara səbəb olub. ABŞ və Avropa İttifaqı bu addıma Rusiyaya qarşı sanksiyalarla cavab verib.

Ukrayna da öz ərazisi ilə Krıma tədarük daşınmalarının qarşısını alıb.

______

Putin opens railway bridge to Crimea

Russian President Vladimir Putin on Monday inaugurated a massive railway bridge to Crimea, which Russia annexed from Ukraine in 2014.

Putin rode a commuter train for the opening of the 19-kilometer (11.9-mile) bridge, which is the longest in Europe.

The $3.6-billion project is intended to bolster links between Russia and Crimea by increasing the transport of cargo and encouraging the flow of tourists.

Putin congratulated construction workers on completing the bridge, saying that “it has proven our ability to carry out large-scale infrastructure projects.”

He said that 14 million passengers and about 13 million tons of cargo are expected to move across the bridge next year.

While passenger traffic across the bridge was launched Monday, cargo trains will start rolling across it next July, said Transport Minister Yevgeny Ditrikh.

Russia annexed Crimea in March 2014 on the grounds that the residents of the peninsula voted to join up with Russia. The move has met with widespread international censure, including U.S. and EU sanctions on Russia.

Ukraine has also blocked shipment of supplies via its territory to Crimea, and a ferry crossing from Russian Black Sea ports is often interrupted by gales.

Car traffic across a parallel bridge for cars across the Kerch Strait between the Black Sea and the Sea of Azov opened in May 2018.