Putin: ”Qondarma “rəngli inqilablar”a imkan verilməyəcək”

Rusiya prezidenti Vladimir Putin bazar ertəsi keçmiş Sovet respublikalarını sarsıdan xalq üsyanlarına istinad edərək, Moskva ilə müttəfiq hökumətlərin qondarma “rəngli inqilablar”la devrilməsinə imkan verməyəcəyini deyib. "Biz qayığın yellənməsinə icazə verməyəcəyik" - deyə, Putin bildirib.

Rusiyanın rəhbərlik etdiyi Kollektiv Thlükəsizlik Alyansının (KTMT) liderləri ilə onlayn görüşü zamanı Putin keçən həftə Qazaxıstanda zorakılıqlarla başa çatan iğtişaşları “daxili və xarici dağıdıcı qüvvələr”lə əlaqələndirib. “Əlbəttə, biz başa düşürük ki, Qazaxıstanda baş verənlər dövlətlərimizin daxili işlərinə kənardan müdaxilə etmək üçün nə ilk, nə də sonuncu cəhd deyil“ - deyə, əlavə edib.

Qazaxıstan rəsmiləri ötən həftəki etirazlar zamanı öldürülən 164 nəfərin arasında 4 yaşlı qızın da olduğunu bildirib. rəsmilər 5800 nəfərin həbs edildiyini bildirib. Etirazları dayandırmaq üçün prezident Qasım-Jomart Tokayevin etirazçılara “öldürmək üçün atəş aç“ əmri təhlükəsizlik qüvvələrinə xəbərdarlıq etmədən atəş açmağa imkan verib.

“KTMT-nin gördüyü tədbirlər açıq şəkildə göstərdi ki, biz daxildə vəziyyətin sarsılmasına və qondarma “rəngli inqilablar”ın baş verməsinə imkan verməyəcəyik” deyib Putin. O əlavə edib ki, KTMT kontingenti nizam-intizam bərpa olunandan və Tokayev qüvvələrin artıq lazım olmadığını bildirəndən sonra geri çəkiləcək.

Qazaxıstan lideri isə deyib ki, asayiş bərpa olunsa belə “terrorçuların” axtarışı davam edir.

Putin bazar ertəsi Qazaxıstandakı zorakı iğtişaşların xaricdə təlim keçmiş terrorçular tərəfindən törədildiyini iddia edib. O, zorakılığın 2014-cü ildə Ukraynanın Moskvayönlü liderini devirən etirazlarına istinad edərək, Qərbin koordinasiya etdiyi Meydan əməliyyatının əlamətləri olduğunu deyib.

“Yaxşı təşkil edilmiş və yaxşı idarə olunan silahlı qruplardan istifadə edilib. Onlar açıq-aşkar xaricdəki terror düşərgələrində təlim keçib” - deyə, o əlavə edib.

Kollektiv Thlükəsizlik Alyansına Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya və Tacikistan daxildir. Keçən həftə hərbi yardım istəyərkən Tokayev KTMT paktının 4-cü maddəsinə istinad edib ki, bu da üzv ölkələri “xarici müdaxilədən” qorumaq üçün bir-birlərinə yardım etməsini nəzərdə tutur. İlk dəfədir ki, KTMT-nin hər hansı üzvü 4-cü maddəyə istinad edir.

Russian President Vladimir Putin said Monday he will not allow governments allied with Moscow to be toppled in so-called “color revolutions,” a reference to the series of popular uprisings that have shaken former Soviet republics.

“We will not allow the boat to be rocked,” Putin said.

During an online meeting with leaders of a Russian-led collective security alliance, Putin blamed last week’s violent unrest in Kazakhstan on “destructive internal and external forces.” He added, “Of course, we understand the events in Kazakhstan are not the first and far from the last attempt to interfere in the internal affairs of our states from the outside.”

Kazakh officials say a 4-year-old girl was among the 164 people who were killed in last week’s protests. Authorities say 5,800 people have been detained. In an effort to halt the protests, Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev issued a shoot-to-kill order, enabling security forces to open fire on protesters without warning.

“The measures taken by the CSTO have clearly shown we will not allow the situation to be rocked at home and will not allow so-called 'color revolutions' to take place,” Putin said. He added that the CSTO contingent would withdraw once order had been re-established and when Tokayev thought the forces were no longer needed.

The Kazakh leader said while order had been restored, the hunt for “terrorists” was ongoing.

Putin alleged Monday that the violent unrest in Kazakhstan was carried out by terrorists trained abroad. He said the violence bore the hallmarks of a Western-coordinated Maidan operation, a reference to the protests that toppled Ukraine’s pro-Moscow leader in 2014.

“Well-organized and well-controlled groups of militants were used,” Putin said at the CSTO meeting. “(They]) had obviously received training in terrorist camps abroad,” he added.

The CSTO consists of Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan. When requesting military assistance last week, Tokayev invoked Article 4 of the CSTO pact, which commits members to assist each other to defend against “foreign interference.” It was the first time that Article 4 was cited by any CSTO member.