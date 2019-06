ABŞ Şimali Koreyaya yeni sanksiyalar təsdiq edir

ABŞ Senatı Şimali Koreyaya qarşı yeni sanksiyalar raundunun da daxil olduğu Amerikanın silahlı qüvvələrinə birillik səlahiyyət verən təklifi səs çoxluğu llə təsdiq edib.

Milli Müdafiənin Avtorizasiyası Aktı (NDAA) Pentaqona 750 milyard dollar ayıracaq və hərbi qüvvələrin bütün sahələrini maliyyələşdirəcək.

Qanun layihəsi Tramp administrasiyasının əmri ilə ABŞ Kosmik Qüvvələrin yaradılmasına, kibertəhlükəsizlik təşəbbüslərinə mandat verilməsinə və hərbi qulluqçuların maaşlarını 3,1% artırılmasına imkan verir.

Hər iki partiyanın qəbul etdiyi ölçüyə əsasən Şimali Koreya ilə iş birliyi aparan şəxslər ABŞ bank sistemindən istifadədən məhrum ediləcək.

NDAA-nın bu qərarı Konqresin ABŞ-ın ayın əvvəlində İranla Hörmüz boğazındakı hərbi qarşıdurma və prezident Trampın Yaxın Şərqə hərbi qüvvələrin göndərilməsi ilə bağlı həftələrdir davam edən danışıqlarla eyni vaxta təsadüf edir.

Senat cümə günü Trampın İrana qarşı hərbi əməliyyatlar həyata keçirməsinə imkan verəcək təklifi səsverməyəyə çıxaracağı gözlənilir.

The U.S. Senate overwhelmingly (86-8) approved a massive yearly authorization for America's armed forces that includes a new round of sanctions against North Korea.



The National Defense Authorization Act budgets $750 billion for the Pentagon and will fund all branches of the armed forces.



The bill also allows for the creation of a U.S. Space Force at the behest of the Trump administration, mandates cybersecurity initiatives, and sets forth a 3.1% pay raise for military personnel.



Under the bipartisan measure, entities doing business with North Korea would be blocked from the U.S. banking system.((:36))



Consideration of the NDAA has coincided with weeks of congressional debate over possible military confrontation with Iran over the Strait of Hormuz earlier this month and President Trump ordered additional U.S. troops to the Middle East.



The Senate is expected to vote on a proposal Friday, stipulating that Trump would need congressional authorization to order military action against Iran.