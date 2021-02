İspaniyada söz azadlığı ilə bağlı etirazlar keçirilib

İspaniyanın Barselona, Madrid və digər şəhərlərində Twitter sosial şəbəkəsində və öz musiqisində terrorizmi təriflədiyi və monarxiyanı təhqir etdiyi üçün 9 ay həbs cəzasına məhkum edilən repçi Pablo Haselin həbsi etirazlarla qarşılanıb.

Həbs olunan repçi Pablo Haselin sərbəst buraxılmasını tələb etmək üçün minlərlə adam günlərdir Barselona küçələrinə axışıb.

Flakka, Raptor və Balius Haselin həbs olunmasına etiraz edən üç gənc repçidir. Polis onları saxlayaraq, polislə qarşıdurma zamanı qorunmaq üçün taxdıqları xizək gözlüklərini çıxarıb.

"Gözlərimi qorumaq üçün xizək eynəyi taxmışdım, çünki dünən polis bir etirazçının gözünü rezin güllə ilə çıxarıb" – deyə, Balius bildirib.

Etirazçılar Haselə verilən hökmün bəzilərinin fikrincə, sənətçilər arasında qorxu yaratmaq üçün ifadə azadlığını risk qarşısında qoyduğuna inanır.

“Onların ən güclü silahı qorxudur. Mənim məqsədim bu silahı mənə qarşı istifadə etmələrinin qarşısını almaqdır. Məqsədim qorxmamaqdır. Nə düşünsəm, onu da deyirəm”, etirazçı Flakka bildirib.

Qəzəbli nümayişlər bir neçə gün əvvəl, polis Pablo Haseli tutduqda başlayıb. Etirazçılar polisə şüşə, daş və zibil qabları atıblar. Onlar dəbdəbəli mağazaları qarət edib və maşınları yandırıblar.

İspaniyanın solçu koalisiya hökuməti qəzəbin qarşısını almağa çalışır. Ölkə liderləri həbsxana əvəzinə daha yüngül cəzalar tətbiq etmək planlarını elan ediblər.

“İspaniya demokratiyası öz işini görməlidir və bu, ifadə azadlığının qorunmasını genişləndirmək və inkişaf etdirməkdir. Digər Avropa ölkələrində mövcud olan qaydalara uyğun olaraq ifadə azadlığına dəstəyi artırmaq üçün İspaniya cəmiyyəti arasında geniş bir konsensus mövcuddur” – deyə, İspaniyanın Baş Naziri Pedro Sançez qeyd edib.

Pablo Hasel sol radikal fikirləri ilə tanınır. O öz mahnılarında və Twitterdə İspaniya tacını təhqir etdikdən sonra "terrorizmi şərəfləndirdiyinə" görə məhkum edilib. İspaniya üçün bu, ölkənin demokratik prinsipləri qarşısında bir sınaqdır.

Barcelona, Madrid and other cities in Spain have been shaken by protests over the imprisonment of rapper Pablo Hasél, who was sentenced to nine months in prison for glorifying terrorism and insulting the monarchy on Twitter and in his music. In this story narrated by Jon Spier, Alfonso Beato reports from Barcelona.]]

((NAT SOUND OF RAPPERS SINGING - " Catalunya harta porque España la desprecia mi pequeño arte con rabia y esfuerzo expresa que en este sistema cualquiera es una presa."))

((NARRATOR))

Thousands have taken to Barcelona's streets for days to demand the release of arrested rapper Pablo Hasel.

Flakka, Raptor and Balius are three young rappers who are protesting against the imprisonment of Hasel. Police stopped them and removed the ski goggles they were wearing for protection during clashes with police.

((Balius, Demonstrator (Male Spanish) ))

“I was wearing ski goggles to protect my eyes because yesterday, the police took out a fellow protester’s eye with a rubber bullet.”

((NARRATOR))

The protesters believe that Hasel’s sentencing is a challenge to freedom of expression that some say seeks to create fear among artists.

((Flakka, Demonstrator - (Male Spanish) ))

“Their most powerful weapon is fear. I aim to prevent them from using that weapon against me. I aim to not be afraid. If I think something, I will say it.”

((NARRATOR))

The angry demonstrations began several days ago, when police arrested Pablo Hasél. Protesters threw bottles, rocks and rubbish containers at police. They looted luxury stores and set vehicles ablaze.

Spain’s left-wing coalition government is rushing to contain the anger and leaders have announced plans to introduce milder penalties, instead of prison.

((Pedro Sánchez, Spanish Prime Minister))

“Spanish democracy has a job to do, and that is to expand and improve protection of freedom of expression. There is also a wide consensus among Spanish society to boost support for freedom of expression in line with the regulations that exist in other European countries.”

((Mandatory cg: Propaganda Pel Fet))

((NARRATOR))

Pablo Hasel is known for his left-wing radical views and a court convicted him for “glorifying terrorism” after he insulted the Spanish crown in his songs and on Twitter. For Spain, the case is a test of the country’s democratic principles.

((For Alfonso Beato in Barcelona, I’m Jonathan Spier, VOA News))