Con Sallivan: Rusiya ABŞ-ın Moskvadakı səfirliyini bağlamamalıdır

ABŞ-ın Moskvadakı səfiri bazar ertəsi dərc olunmuş müsahibəsində bildirib ki, Rusiyanın Ukraynadakı müharibənin yaratdığı böhrana baxmayaraq, ABŞ səfirliyini bağlamamalıdır. Belə ki, dünyanın ən böyük iki nüvə dövləti əlaqə saxlamaqda davam etməlidir.

Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynanın işğalını Rusiya tarixində dönüş nöqtəsi, ABŞ hegemonluğuna qarşı üsyan adlandırıb. Kreml rəhbəri 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılmasından sonra ABŞ-ın Rusiyanı aşağıladığını deyib.

Ukrayna və onun Qərb tərəfdarları deyir ki, o, minlərlə insanın ölümünə və 10 milyondan çox insanın evlərindən didərgin düşməsinə səbəb olan ehtiyatsız və imperiya tipli torpaq zəbtindən sağ çıxmaq üçün mübarizə aparır.

Prezident Donald Trampın təyin etdiyi ABŞ səfiri Con Sallivan Kremlə mesaj göndərmək cəhdində Rusiya dövlət xəbər agentliyinə deyib ki, Vaşinqton və Moskva sadəcə olaraq diplomatik münasibətləri kəsməməlidir.

"Biz bir-birimizlə danışmaq qabiliyyətini saxlamalıyıq" - deyə, Sallivan TASS-a müsahibəsində bildirib.

O, Qərbdə Lev Tolstoyun əsərlərinin kitab rəflərindən yığışdırılmasına və ya Pyotr Çaykovskinin musiqisini ifa etməkdən imtina edilməsinə qarşı çıxıb.

Soyuq Müharibə illərində böhrana, casus qalmaqallarına və gərginliyin artmasına baxmayaraq, Moskva və Vaşinqton 1933-cü ildə ABŞ və Sovet İttifaqı arasında münasibətlərin qurulmasından bəri münasibətləri kəsməyib. Amma indi Rusiya deyir ki, Qərblə postsovet flörtləri bitib və indi o, üzünü Şərqə çevirəcək.

ABŞ Dövlət katibi Antoni Blinken may ayında Taylor Sviftin məşhur "We Are Never Ever Getting Together" ("Bir daha heç vaxt birlikdə olmayacağıq") mahnısını Putinə həsr etmək istədiyini istehza ilə bildirib. Blinkenin bu sözlərini şərh etmək müraciətinə cavab olaraq, Sallivan deyib ki, "Biz həm də heç vaxt ayrılmayacağıq."

TASS-ın bu bənzətmənin səfirliklərin bağlana biləcəyini ifadə edib-etməməsi ilə bağlı sualına Sallivan belə cavab verib:

"Ola bilər, bir ehtimal var, baxmayaraq ki, məncə, bu, böyük səhv olardı. Düşünürəm ki, diplomatik münasibətlərin kəsilməsi variantı Rusiya hökumətində qeyd olunub, lakin məncə, ABŞ hökumətində səfirliklərin bağlanmalı olduğunu düşünən heç kimi tapa bilməzsiniz. Biz sadəcə olaraq diplomatik əlaqələri kəsib bir-birimizlə danışmağı dayandıra bilmərik".

Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Amerika mediasının Moskva bürolarının rəhbərlərini bazar ertəsi günü agentliyin ABŞ-ın qeyri-dost hərəkətlərinin nəticələrini nə adlandırdığını müzakirə etmək üçün çağırıb.

ABŞ müstəqilliyini elan etdikdən sonra Rusiya İmperatriçaçı Böyük Yekaterinanın Britaniya İmperiyasını dəstəkləməkdən imtina etməsi ABŞ ilə o vaxt Rusiya imperiyasının paytaxtı sayılan Sankt-Peterburq arasında ilk diplomatik təmaslara zəmin yaradıb.

1917-ci il bolşevik inqilabından sonra ABŞ prezidenti Vudro Vilson Vladimir Leninin inqilabi hökumətini tanımaqdan imtina edib və 1919-cu ildə Amerika səfirliyi bağlanıb. Münasibətlər yalnız 1933-cü ildə bərpa olunub.

"Mən ABŞ-ın səfirliyini bağlamağa məcbur olmasının yeganə səbəbini təsəvvür edə bilərəm: bu, onun açıq saxlanmasının təhlükəlı olduğunda baş verə bilər", Sallivan qeyd edib.

Münasibətlərin necə inkişaf edəcəyini soruşulduqda Sallivan bilmədiyini, amma gərginliklərin yumşalacağına ümid etdiyini bildirib. "Bunun nə vaxt baş verəcəyini bilmirəm, əgər mərc etsəydim, bəlkə də mənim həyatım boyu olmayacağını deyərdim," o bildirib.