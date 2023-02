ABŞ-da Qafqaz, İran və Türkiyədən gətirilən çoxəsrlik xalçalar nümayiş etdirilir

ABŞ-ın qərbində Kolorado ştatındakı muzeydə Qafqaz, İran və Türkiyədən gətirilən çoxəsrlik toxuculuq nümunələri regionun ayrı-ayrı hekayələri və tarixini nümayiş etdirir.

Denver İncəsənət Muzeyində müasir İran, Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanın son 500 ilinə aid onlarla toxuculuq dizaynları nümayiş etdirilir. Muzeyin direktoru Kristof Haynrix üzərində şərqdə Asiyaya məxsus əjdaha təsvirləri olan 1700-cü illərə aid bu Qafqaz xalçası kimi bəzi xalçaların minlərlə kilometri əhatə edən geniş bölgədə körpü yaratdığını deyir.

"Bu, həmin xalçaların müxtəlif mədəniyyətləri birləşdirdiyi və həqiqətən də bir ölkədən digərinə motivlər, simvollar, məlumatları daşıdığını göstərən çoxsaylı göstəricilərdən biridir".

Toxunmuş materiallar cırılmadıqlarına görə daha uzunömürlü olur və onları daşımaq nisbətən asandır. Bu qalın tüklü daşınan türk yataq dəsti kimi, insanlar kilimlərdən namaz qılmaq, isinmək və yatmaq üçün istifadə edirdi.

"Bu, sizə istifadənin müxtəlif yollarını göstərir. Hazırda xalçanı adətən yerə salırıq və o, döşəməni və ayaqlarınızı isti saxlayır. Lakin 19-cu əsrdə bu həm də yataq kimi çox praktik idi. Mən ona baxanda düşünürəm ki, yəqin olduqca rahat bir yataq olub."

Sərgidəki digər türk xalçalarına bu Karaman xalçası və 1800-cü illərin əvvəllərinə aid Demerci Kula xalçası daxildir. Henrix deyir ki, adları məlum olmayan sənətkarları bir-birindən yun boyaların rəngləri və düyünlərin naxışları fərqləndirib.

"Toxuculuq bir az piksellər kimidir. Bu, rəsm əsərində fırçanı istədiyiniz yerə vurmağınıza bənzəmir, burada onun yaradıcısı həmişə bu kiçik nöqtələr barədə düşünməlisiniz."

1600-cü illərdə İranın Kirman şəhəri Səfəvilər sülaləsinin üstünlük verdiyi xüsusi toxuma metodundan istifadə edilən toxuculuq mərkəzi kimi tanınırdı. Həmçinin fars şairi Sədi Şirazinin 13-cü əsrə aid şeri və üzərində heyvanların təsvir edildiyi xalça da nümayiş etdirilir. Ziyarətçilərin ən çox sevdiyi eksponatlardan biri İranın cənub-qərbindən gətirilən bu aslandır.

"Sizə baxan bu qeyri-adi üzə çox nadir hallarada rast gəlinir. Müxtəlif naxışların vurulması ilə bu, çox yaradıcı üsuldur. Diqqətlə baxsanız, burada çoxlu dairələrin ləkələrini, həqiqətən bədənin təsvirini şərh etməyə çalışan müxtəlif ornamentləri görəcəksiniz."

Henrix deyir ki, xalçaların zəngin rəngləri, naxışları və simvolları regionda ticarət və diplomatiyanın dərin tarixini göstərir. Sərgi may ayına qədər davam edəcək.

Centuries-old weavings from the Caucasus, Iran and Turkey show the individual stories and intertwined histories of the region in a museum exhibit in the Western U.S. state of Colorado.

The Denver Art Museum is showing dozens of woven designs from the past 500 years from what is present-day Iran, Turkey, Armenia, Azerbaijan and Georgia. Museum Director Christoph Heinrich says some of the rugs bridge thousands of kilometers, including this 1700s design from the Caucasus with dragons that come from much farther east, in Asia.

“This is one of the many indicators how these carpets were connectors between different cultures and were really bringing motifs, symbols, information from one country to another.”

Woven materials survive because they are unbreakable and relatively easy to carry. People used rugs to pray, to keep warm and to sleep, as with this thick-piled Turkish Yatak, which served as portable bedding.

"It gives you a sense of the variety of uses. Nowadays, a rug is usually something you put on the floor and it keeps the floor warm and your feet. But at that time in the 19th century, it was a bed. And a very practical, and I think when you look at it, it must have been a pretty comfortable bed."

Other Turkish rugs in the exhibit include this Karaman carpet and this Demerci Kula rug, both from the early 1800s. While the weavers themselves are mostly unknown, Heinrich says regional artisans distinguished themselves with the colors of their wool dyes and the patterns of their knotting.

Weaving is a little like pixels. It’s not like when you paint something where you can just make whatever brushstroke, you always have these little dots that you have to think in as a maker.

In the 1600s, the Iranian city of Kerman was a commercial weaving center known for using small vases in designs favored by the Safavid dynasty. Also on display is this fantasy animal carpet with a 13th-century verse from the Persian poet Saadi Shirazi. A favorite with exhibit visitors is this lion from southwestern Iran.

The immediacy of this amazing face looking at you is quite rare. With the different patterns, it is very inventive. When you look a little closer, you have here a whole variety of patches of circles, of different ornaments that are really trying to interpret the body.

Heinrich says the rugs’ rich colors, patterns, and symbols show a deep history of trade and diplomacy across the region. The exhibit runs through May.