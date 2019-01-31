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Amerika icmalı

Amerika İcmalı - 1 Fevral

Amerika İcmalı - 1 Fevral
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Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan "Amerika İcmalı" proqramında~Trampın siyasi problemləri~Azərbaycan - korrupsiya indeksi~Human Rights Watch: Saxta ittihamlı həbslərə son qoyulmalıdır~Abbas Lisaninin həbsi – güneyli fəal Məhsa Mehdilinin Amerikanın Səsinə müsahibəsi~Amerikada arktik soyuqlar;

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