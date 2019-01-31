Amerika icmalı
Amerika İcmalı - 1 Fevral
Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan "Amerika İcmalı" proqramında~Trampın siyasi problemləri~Azərbaycan - korrupsiya indeksi~Human Rights Watch: Saxta ittihamlı həbslərə son qoyulmalıdır~Abbas Lisaninin həbsi – güneyli fəal Məhsa Mehdilinin Amerikanın Səsinə müsahibəsi~Amerikada arktik soyuqlar;
Episodes
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Yanvar 26, 2019
Amerika İcmalı - 25 yanvar
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Yanvar 19, 2019
Amerika icmalı 18 yanvar
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Yanvar 11, 2019
Amerika İcmalı - 11 yanvar 2019
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Yanvar 04, 2019
Amerika İcmalı - 4 yanvar
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Dekabr 28, 2018
Amerika İcmalı - 28 dekabr
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Dekabr 22, 2018
Amerika İcmalı - 21 dekabr
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