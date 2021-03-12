Amerika İcmalı - 12 Mart 2021

Baydenin amerikalılara müraciəti; Konqres 1,9 trilyon dollarlıq iqtisadi yardım paketini təsdiq etdi; COVID-19 pandemiyasından bir il keçir; Qadın hüquqlarının müdafiəsi sahəsində atılmalı olan addımlar - “Rasional inkişaf uğrunda” qadınlar cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmayılla müsahibə; Qadınlar arasında işsizlik problemi - Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan Amerika İcmalı proqramında