Amerika İcmalı - 22 Noyabr 2019
İmpiçment dinləmələri; İranda etirazlar; Vaşinqton universitetinin doktorantura tələbəsi Ramin Cabbarlı ilə müsahibə; İranlılar İnternet blokadasında; “Əsrin Müqaviləsi-25 – Vaşinqtonda forum”; `Sosial şəbəkələrin videohiti – “Atabala production” - Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan "Amerika İcmalı" proqramında
Episodes
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Noyabr 16, 2019
Amerika İcmalı - 15 Noyabr 2019
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Noyabr 09, 2019
Amerika İcmalı - 8 Noyabr 2019
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Noyabr 01, 2019
Amerika İcmalı - 1 Noyabr 2019
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Oktyabr 25, 2019
Amerika İcmalı - 25 Oktyabr 2019
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Oktyabr 18, 2019
Amerika İcmalı - 18 Oktyabr 2019
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Oktyabr 11, 2019
Amerika İcmalı - 11 oktyabr 2019
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