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Amerika icmalı

Amerika İcmalı - 22 Noyabr 2019

Amerika İcmalı - 22 Noyabr 2019
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İmpiçment dinləmələri; İranda etirazlar; Vaşinqton universitetinin doktorantura tələbəsi Ramin Cabbarlı ilə müsahibə; İranlılar İnternet blokadasında; “Əsrin Müqaviləsi-25 – Vaşinqtonda forum”; `Sosial şəbəkələrin videohiti – “Atabala production” - Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan "Amerika İcmalı" proqramında

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