Amerika İcmalı - 22 Yanvar 2021
Keçmiş vitse-prezident Co Bayden Amerika Birləşmiş Ştatlarının 46-cı prezidenti kimi and içdi; Co Baydenin siyasi portreti; ABŞ prezidentlərinin inaquriyası - Amerıka demokratiyasının simvolu; Avropa müttəfiqləri bBydenin prezidentliyini alqışlayır; Bayden administrasiyasının ABŞ-Azərbaycan əlaqələrində prioritetləri - ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Riçard Kazlariçlə müsahibə; Kamala Harris - Birləşmiş Ştatlarının ilk qadın vitse-prezident – Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan Amerika İcmalı proqramında
Episodes
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Yanvar 15, 2021
Amerika İcmalı - 15 Yanvar 2021
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Yanvar 09, 2021
Amerika İcmalı - 8 Yanvar 2021
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Yanvar 02, 2021
Amerika İcmalı - 1 Yanvar 2021
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Dekabr 26, 2020
Amerika İcmalı - 25 Dekabr 2020
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Dekabr 19, 2020
Amerika İcmalı - 18 Dekabr 2020
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Dekabr 12, 2020
Amerika İcmalı - 11 Dekabr 2020
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