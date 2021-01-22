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Amerika icmalı

Amerika İcmalı - 22 Yanvar 2021

Amerika İcmalı - 22 Yanvar 2021
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Amerika İcmalı - 22 Yanvar 2021

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Keçmiş vitse-prezident Co Bayden Amerika Birləşmiş Ştatlarının 46-cı prezidenti kimi and içdi; Co Baydenin siyasi portreti; ABŞ prezidentlərinin inaquriyası - Amerıka demokratiyasının simvolu; Avropa müttəfiqləri bBydenin prezidentliyini alqışlayır; Bayden administrasiyasının ABŞ-Azərbaycan əlaqələrində prioritetləri - ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Riçard Kazlariçlə müsahibə; Kamala Harris - Birləşmiş Ştatlarının ilk qadın vitse-prezident – Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan Amerika İcmalı proqramında

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