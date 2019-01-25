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Amerika icmalı

Amerika İcmalı - 25 yanvar

Amerika İcmalı - 25 yanvar
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Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan "Amerika İcmalı" proqramında: ABŞ Venesuela müxalifət liderini ölkə prezidenti kimi tanıyıb; Bloger Mehman Hüseynova beynəlxalq dəstək - Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun sədri Akif Qurbanovla müsahibə; Müsavat Partiyasının Divan üzvü Tofiq Yaqublu aclıq aksiyasının təsirlərindən danışır; Azərbaycanlı tələbə Nuranə Dünyamalıyeva Amerikada təhsil təcrübəsi ilə bölüşür;

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