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Amerika icmalı

Amerika İcmalı - 4 yanvar

Amerika İcmalı - 4 yanvar
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Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan "Amerika İcmalı" proqramında~ABŞ hökuməti qismən bağlı qalır~116-cı yeni Konqresdə rekord sayda qadın~Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı Mehman Hüseynovun işi və Azərbaycanda mətbuatın durumu haqda danışır~Sivil Toplum Platformasının siyasi eksperti Nəsimi Məmmədli ilə müsahibə~Harvardda təhsil alan azərbaycanlı Röya Əliyeva

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