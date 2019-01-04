Amerika icmalı
Amerika İcmalı - 4 yanvar
Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan "Amerika İcmalı" proqramında~ABŞ hökuməti qismən bağlı qalır~116-cı yeni Konqresdə rekord sayda qadın~Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı Mehman Hüseynovun işi və Azərbaycanda mətbuatın durumu haqda danışır~Sivil Toplum Platformasının siyasi eksperti Nəsimi Məmmədli ilə müsahibə~Harvardda təhsil alan azərbaycanlı Röya Əliyeva
Episodes
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Dekabr 28, 2018
Amerika İcmalı - 28 dekabr
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Dekabr 22, 2018
Amerika İcmalı - 21 dekabr
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Dekabr 15, 2018
Amerika icmalı 14 dekabr
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Dekabr 07, 2018
Amerika İcmalı - 7 dekabr
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Noyabr 30, 2018
Amerika icmalı 30 noyabr
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Noyabr 23, 2018
Amerika İcmalı - 23 noyabr 2018
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