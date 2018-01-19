Amerika icmalı
Bu həftə "Amerika icmalı" proqramında~”Dünyada azadlıq 2017”-Freedom House-un nümayəndəsi Mark Behrendtlə müsahibə~Hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyev insan haqları və medianın durumundan danışıb~Tramp və media arasında münasibətlər~Koreyalar Olimpiya oyunlarında bir bayraq altında və başqa mövzular
Episodes
-
Yanvar 20, 2018
Amerika icmalı
-
Yanvar 13, 2018
Amerika icmalı 12 yanvar 2018
-
Yanvar 06, 2018
Amerika icmalı 5 yanvar 2018
-
Dekabr 30, 2017
Amerika icmalı 30 dekabr 2017
-
Dekabr 23, 2017
Amerika icmalı 22 dekabr 2017
-
Dekabr 16, 2017
Amerika icmalı 15 dekabr 2017
Fikirləriniz
Show comments