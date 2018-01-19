Accessibility links

Dillər

Amerika icmalı

Amerika icmalı

Amerika icmalı
please wait
0:27:26
0:00:00 /0:27:26
Direct link

Bu həftə "Amerika icmalı" proqramında~”Dünyada azadlıq 2017”-Freedom House-un nümayəndəsi Mark Behrendtlə müsahibə~Hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyev insan haqları və medianın durumundan danışıb~Tramp və media arasında münasibətlər~Koreyalar Olimpiya oyunlarında bir bayraq altında və başqa mövzular

Fikirləriniz

Show comments

Episodes

See all episodes
See TV Programs See Radio Programs
Back to top
XS
SM
MD
LG