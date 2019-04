BMT Mozambikə 13 milyon dollarlıq vəsait ayırıb

Uzun müddətdir yağışların yaratdığı daşqınlardan əziyyət çəkən Mozambikə Kennet siklonu daha çox yağış gətirə bilər.

Yağış artıq daşqınlara və sürüşmələrə səbəb olub. Yağışın artması qida və dərman da daxil olmaqla, təcili lazım olan təchizatları nəql etmək üçün yardım qruplarının istifadə etdiyi yolların kəsilməsinə səbəb olub.

Şimaldakı Pemba şəhərində 200 mindən çox adam təhlükədədir.

Mozambik Milli Fəlakətlərin İdarəedilməsi İnstitutu bazar günü 23 mindən çox insana sığınacaq verdiyini və təxminən 35 min insanın evinin qismən və ya tamamilə dağıldığını deyib.

BMT bazar günü tropik Kennet siklonunun təsirinə məruz qalan insanlara ərzaq, sığınacaq, sağlamlıq, su və sanitariya yardımı ilə təmin etmək üçün 13 milyon dollar maliyyə yardımı ayırıb.

Rain-soaked Mozambique is bracing for still more rain from Cyclone Kenneth.



The rain is causing floods and landslides already. More rain will add more misery, cutting off roads that aid groups are using to transport urgently needed supplies, including food and medicine.



Nearly 200,000 people are in danger in the northern city of Pemba.



Mozambique's National Institute of Disaster Management said Sunday more than 23,000 people have no shelter and nearly 35,000 homes have been partly or completely destroyed.



On Sunday, the U.N. released $13 million to "provide lifesaving food, shelter, health, water and sanitation assistance to people affected by Tropical Cyclone Kenneth.