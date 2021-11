Onlarla ölkə daş kömürdən istifadəni dayandıracağına söz verib

İqlim dəyişikliyinin qarşısının alması ilə mübarizə səyləri çərçivəsində daş kömürdən istifadə edən bir neçə ölkə cümə axşamı bu güclü çirkləndirici yanacaqdan istifadəni bəzən yavaş-yavaş da olsa, dayandıracağına söz verib.

Kömürün mərhələli şəkildə dayandırılması vədləri Şotlandiyanın Qlazqo şəhərində keçirilən BMT-nin iqlim sammitində verilən digər vədlərin üstünə gəlib. Beynəlxalq Enerji Təşkilatının rəhbərinin dediyinə börə, sammitdə qlobal istiləşmə dərəcəsi ilə bağlı proqnozlar bir az daha azaldılıb. Lakin ekspertlər bunun nikbinliklə qəbul edib.

Əsas yanacaqlar arasında ən çirkli karbon qazına malik və planeti istiləşdirən daş kömürdən istifadənin əhəmiyyətli azaldılması ilə bağlı vədlər də nikbinliyi artırıb.

"Hesab edirəm ki, bu gün daş kömürün sonunun göz qabağında olduğunu deyə bilərik" - deyə, 200-ə yaxın ölkənin iştirak etdiyi COP26 konfransına sədrlik edən Alok Şarma bildirib.

Tənqidçilər isə ABŞ, Çin, Hindistan və Yaponiya da daxil olmaqla, bir çox böyük iqtisadiyyatlar yanacaq asılılığına son qoymaqla bağlı tarix təyin etmədiyi üçün bu məsələnin dumanlı qaldığını deyirlər.

Ölkələr müxtəlif şeylər vəd edir. Bəziləri gələcəkdə kömürdən tamamilə imtina edəcəyinə söz verdiyi halda digərləri yeni zavodların tikintisini dayandıracağını deyir. Çin də daxil olmaqla, bəzi ölkələr xaricdə yeni daş kömür stansiyalarının maliyyələşdirilməsini dayandırmaqdan danışır.

Britaniya hökumətinin dediyinə görə, Ukrayna, Vyetnam, Cənubi Koreya, İndoneziya və Çili də daxil olmaqla, 20-dən çox ölkədən daş kömürdən istifadəni dayandırmaqla bağlı yeni və ya daha erkən tarıxlər barədə vədlər var.

"Today, I think we can say that the end of coal is in sight," said Alok Sharma, who is chairing the conference of nearly 200 nations, known as COP26.

Critics say that vision is obscured by a lot of smoke because several major economies have yet to set a date for ending their dependence on the fuel, including the United States, China, India and Japan — which was targeted outside the summit venue Thursday by protesters clad as animated characters.

What nations have promised varies. Some have pledged to quit coal completely at a future date, while others say they'll stop building new plants, and even more, including China, are talking about just stopping the financing of new coal plants abroad.

The British government said pledges of new or earlier deadlines for ending coal use came from more than 20 countries including Ukraine, Vietnam, South Korea, Indonesia and Chile.

Some came with notable caveats, such as Indonesia's request for additional aid before committing to bring its deadline forward to the 2040s.

Meanwhile, Poland, the second-biggest user of coal in Europe after Germany, appeared to backtrack on any ambitious new commitments within hours of the announcement.