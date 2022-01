Honq Konqda çöl siçanlarında koronavirusun delta variantı aşkar edilib

Honq Konq rəsmiləri çərşənbə axşamı bir işçinin və bir neçə heyvanın koronavirus testinin müsbət çıxmasından sonra heyvan mağazasında çöl siçanları da daxil olmaqla, təxminən iki min kiçik heyvanın öldürüləcəyini bildirib.

Kənd Təsərrüfatı, Balıqçılıq və Təbiəti Mühafizə Nazirlikləri rəsmilərinin dediyinə görə, şəhərdə çöl siçanları və kiçik məməlilərin idxalı da dayandırılacaq.

Heyvan mağazasının işçisi və Hollandiyadan gətirilən bir neçə çöl siçanına bazar ertəsi edilən delta variantına testi müsbət olub.

ABŞ-ın Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzi heyvanların koronavirusun yayılmasında əhəmiyyətli rol oynamadığını bildirsə də, Honq Konq rəsmiləri heyvanlar və insanlar arasında yoluxma ehtimalını istisna etmədiklərini deyib.

"Biz dükan sahibinin əslində çöl siçanlarından yoluxması ehtimalını istisna edə bilmərik" deyə, Sağlamlığın Mühafizəsi Mərkəzinin nəzarətçisi Edvin Tsui bildirib.

Bu koronavirus çox güman ki, heyvanlardan insanlara keçsə də, virus insanlar arasında çox asanlıqla yayıldığı üçün epidemiya pandemiyaya çevrilib. Ontario Baytarlıq Kollecindən doktor Skott Viisin dediyinə görə, çöl sıçanları virusu insanlardan tutan və onu geri qaytaran yeganə məlum heyvanlardır.

Rəsmilər yanvarın 7-dən sonra mağazadan çöl sıçanı alan müştərilərin izləniləcəyini və məcburi karantinə salınacağını və çöl sıçanlarınıbasdırmaq üçün təhvil verməli olduqlarını bildirib.

Honq Konqdakı bütün heyvan mağazalarının çöl sıçanlarının dayandırıldığı, şinşillalar da daxil olmaqla, 2000-ə yaxın kiçik məməlinin humanist şəkildə öldürüləcəyi bildirilib.

Hong Kong authorities said Tuesday that they will kill about 2,000 small animals, including hamsters, after several tested positive for the coronavirus at a pet store where an employee was also infected.

The city will also stop the sale of hamsters and the import of small mammals, according to officials from the Agriculture, Fisheries and Conservation Department. The pet shop employee tested positive for the delta variant on Monday, and several hamsters imported from the Netherlands at the store tested positive as well.

According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, animals do not appear to play a significant role in spreading the coronavirus. But Hong Kong authorities said they are not ruling out transmission between animals and humans.

"We cannot exclude the possibility that the shopkeeper was in fact actually infected from the hamsters," said Edwin Tsui, a controller at the Centre for Health Protection.

While this coronavirus most likely jumped from animals to humans in the first place, the outbreak became a pandemic because the virus spreads so easily between people. Minks are the only known animals to have caught the virus from people and spread it back, according to Dr. Scott Weese at Ontario Veterinary College.

Customers who purchased hamsters from the store after Jan. 7 will be traced and be subject to mandatory quarantine and must hand over their hamsters to authorities to be put down, officials said.

They said all pet stores in Hong Kong must stop selling hamsters and that about 2,000 small mammals, including hamsters and chinchillas, will be killed in a humane manner.